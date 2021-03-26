Apple приобрела больше всего компаний, специализирующихся на ИИ-технологиях, в период с 2016 по 2020 год





Время от времени появляется информация о приобретении крупными IT-корпорациями более мелких компаний или стартапов. Аналитическая компания GlobalData поделилась статистикой, которая демонстрирует, что Apple вкладывает существенные ресурсы в развитие технологий искусственного интеллекта. В период с 2016 по 2020 год Apple приобрела больше компаний, занимающихся ИИ, чем кто-либо другой.

Apple опережает по этому показателю такие корпорации, как Accenture, Google, Microsoft и Facebook. За пять лет Apple приобрела 25 компаний, тогда как Google — 14. Если рассматривать показатели Apple, Google, Microsoft и Facebook вместе, то за 2016-2020 года они купили более 60 компаний, специализирующихся на ИИ-технологиях. «ИИ остается ключевым направлением деятельности технологических гигантов, и растущая конкуренция за доминирование в этой сфере привела к увеличению количества приобретений других компаний», — говорится в отчете GlobalData.

Старший аналитик группы тематических исследований GlobalData Никлас Нильссон заявил, что большинство приобретений Apple, по всей видимости, связаны с улучшением Siri. «Apple пошла по пути покупки компаний, пытаясь догнать Google (Google Assistant) и Amazon (Alexa). Siri была первым помощником на рынке, но она неизменно уступает конкурентам в аспекте «интеллектуальности», отчасти поэтому Apple сильно отстает в продажах смарт-колонок. Компания также хочет сохранить сильные позиции в сфере носимых устройств. Приобретение Xnor.ai в прошлом году было сделано для улучшения обработки данных на устройствах, тем самым устраняя необходимость отправки данных в облако и повышая конфиденциальность данных», — отметил Нильссон.

Конечно, есть инвестиции и в другие области. Например, в 2019 году был приобретен стартап Lighthouse AI, который специализируется на производстве камер наблюдения для дома. Тогда же Apple купила компанию Drive.ai, занимающуюся технологиями, связанными с автономными транспортными средствами.

Источник: 9to5mac