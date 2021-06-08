Apple Private Relay не будет работать в 10 странах, включая Китай, Беларусь и Туркменистан





Как сообщалось ранее, в рамках дополнительного набора функций iCloud Plus компания Apple теперь предлагает собственный VPN-сервис под названием Private Relay. Он позволит скрыть данные о просмотрах пользователей и тем самым повысит уровень их конфиденциальности. Однако воспользоваться этими преимуществами смогут не все пользователи.

Как оказалось, сервис Private Relay не будет работать в Китае и девяти других странах, где не в почёте конфиденциальность интернет-пользователей. Помимо Китая сервис Private Relay также не будет работать в Беларуси, Колумбии, Египте, Казахстане, Саудовской Аравии, Южной Африке, Туркменистане, Уганде и Филиппинах. По данным Apple, запуск Private Relay в этих странах не разрешён по причинам нормативного характера.

При работе Private Relay отправляет веб-трафик на обслуживаемый Apple сервер для удаления IP-адреса пользователя. Затем Apple отправляет трафик на второй сервер, обслуживаемый сторонней компанией, который присваивает временный IP-адрес. После этого трафик следует по назначению. Благодаря таким действиям удаётся скрыть IP-адрес, местоположение и активность просмотра пользователя, что не позволяет создать его профиль. Вовлечение сторонней организации в систему ретрансляции – это намеренный шаг. Такой подход был разработан, чтобы никому, включая Apple, не удалось узнать личность пользователя и сайт, который он посещает.

Ограничение работы Private Relay – это очередная уступка, на которую Apple согласилась, чтобы предлагать свои услуги в Китае. На этот рынок приходится почти 15% доходов компании. Доступ китайских граждан к интернету строго регулируется, и существует ограниченный доступ к таким технологиям, как VPN, которые помогают гражданам избегать отслеживания и обходить цензуру. Стоит отметить, что Apple сама не называет Private Relay VPN-сервисом, ссылаясь на технические особенности его работы, хотя он защищает конфиденциальность пользователей аналогичным образом.

Источник: The Verge, macrumors