Apple признала проблему с неработающими микрофонами в смартфонах iPhone 7 и 7 Plus

Apple признала, что замедляла у некоторых iPhone 7 и 7 Plus есть неисправность, которая приводит к отключению микрофона во время телефонных звонков. Сразу оговорим, что публичного заявления не было, журналистам MacRumors удалось заполучить копию соответствующего внутреннего документа, разосланного авторизованным сервисным центрам, и подтвердить его подлинность благодаря собственным источникам.

И хотя проблема не является массовой и затрагивает только модели iPhone 7 и 7 Plus с версией iOS 11.3 и выше, она достаточно распространена. За последнее время на форумах MacRumors и Reddit, соцсети Twitter и официальном форуме поддержки Apple Support Communities скопилось достаточное количество жалоб от владельцев смартфонов, которых эта неприятность не миновала.

Как вы уже поняли, неисправность проявляется в том, что микрофон смартфона прекращает работать. При этом иконка режима громкой связи отображается серым цветом, то есть неактивна. Это касается как обычных звонков по сотовой сети, так и связи с помощью приложений VoIP.

В чем конкретно кроется причина, неясно. Apple рекомендует сотрудникам техподдержки при обращении владельцам смартфонов с такой проблемой советовать последним отсоединить или выключить любое подключенное по Bluetooth устройство или аксессуар. Следующим шагом, если предыдущим не помог, значится проведение диагностики встроенных средств записи и воспроизведения звука. Появление системных уведомлений вроде «устройство не поддерживается» или «устройство не может обнаружить док-станцию» подразумевает необходимость ремонта. Из документа неясно, является ли неисправность программной или аппаратной.

Также сообщается, что наличие гарантии по этому конкретному случаю не является обязательным, и сотрудники Apple в секции Genius Bar должны безоговорочно оказывать услуги по ремонту всем обратившимся с этой проблемой клиентам. Вот только в документе ничего не сказано о том, будет ли ремонт в таком случае бесплатным.

P.S. О том, пробовали ли владельцы iPhone 7 и 7 Plus, которых затронула эта проблема, просто подуть в смартфон, и имело ли это какой-то эффект, не сообщается. Напомним, ранее этот оригинальный способ помогал решать похожие проблемы с микрофоном владельцам смартфонов Google Pixel 2 и Pixel 2 XL, а также Samsung Galaxy S8/S8+ и Note8.

Источник: The Verge