Apple проведёт рекалибровку батарей iPhone 11 с выходом iOS 14.5, чтобы исправить проблемы с ёмкостью и производительностью





Компания Apple попытается исправить проблемы с работой батарей, которые встречаются в некоторых устройствах iPhone 11. Отметим, проблемы проявляются в быстром разряде аккумулятора и сниженной производительности.

Устранять эти проблемы планируется путём повторной калибровки батарей. Этот процесс будет запущен на iPhone 11, 11 Pro и 11 Pro Max после установки грядущего обновления iOS 14.5. Системе проверки работоспособности аккумулятора может потребоваться несколько недель, чтобы выяснить, сколько ёмкости осталось у батареи и какую производительность она может обеспечить. Судя по всему, пользователи не увидят большую разницу в работе устройства во время этого процесса. Однако в настройках в разделе информирования о состоянии батареи будет доступно сообщение, объясняющее, что происходит.

В настоящее время процесс рекалибровки батареи тестируется в последней версии бета-версии iOS 14.5 для разработчиков. Вместе с тем, Apple уже добавила страницу поддержки для этого процесса. Так что с большой долей вероятности можно говорить о том, что эта функция попадёт в финальную версию прошивки. Если повторная калибровка по какой-либо причине не поможет, Apple или авторизованный сервисный центр заменит батарею бесплатно.

Источник: The Verge