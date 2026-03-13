

Новому Honor X80 GT приписывают рекордную батарею 13 080 мА-ч и зарядку 80 Вт

Вадим Карпусь

Новому Honor X80 GT приписують рекордну батарею 13 080 мА•год і зарядку 80 Вт

В последнее время производители смартфонов начали активно соревноваться в сфере увеличения емкости аккумуляторов. Китайские бренды все активнее предлагают модели с батареями на 7000-7500 мА-ч, а в Realme P4 Power даже используется аккумулятор емкостью 10 001 мА-ч. Но всех их может превзойти Honor.


Как сообщают китайские медиа, будущий смартфон Honor X80 GT получит батарею рекордной в своем сегменте емкости — 13 080 мА-ч. Это значительно больше, чем у большинства современных флагманов. Для сравнения, большинство флагманских устройств от Apple, Samsung и Google обычно получают батареи примерно 5000 мА-ч.

Honor уже экспериментирует с большими аккумуляторами. Недавно компания представила Honor Win с батареей 10 000 мА-ч, а также Honor Power 2 с аккумулятором 10 080 мА-ч. Если утечка информации подтвердится, X80 GT увеличит этот показатель еще на 3 000 мА-ч.

По предварительным данным, смартфон обеспечит поддержку быстрой зарядки мощностью 80 Вт. Устройство также будет иметь процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 и OLED-дисплей с яркостью до 8000 нит, подобный панели в Honor Power 2. Камера на базе сенсора Sony будет дополнена оптической стабилизацией изображения.


Модель X80 GT также может свидетельствовать о возвращении версии GT в серии X. Последний раз смартфон с таким индексом компания выпускала в 2022 году — это был Honor X60 GT, который получил чип Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1. В серии Honor X70 версии GT уже не было.

По данным источников, новый смартфон Honor X80 GT могут представить в первой половине года. В то же время все характеристики пока остаются предварительными, ведь компания Honor официально не подтвердила технические детали.

Источник: gizmochina

