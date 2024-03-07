Новости Устройства 07.03.2024 в 16:05 comment views icon

Apple работает над 20-дюймовым MacBook со складным экраном — Минг-Чи Куо

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Вадим Карпусь

Автор новостей

По словам аналитика Минг-Чи Куо, компания Apple планирует выпустить 20-дюймовый ноутбук MacBook со складным экраном. Это произойдет примерно через 3 года.

«Единственным складным продуктом Apple с четким графиком разработки является 20,3-дюймовый MacBook, массовое производство которого ожидается в 2027 году», — написал Куо, не предоставив никаких дополнительных подробностей.

Минг-Чи Куо стал уже третьим источником, который упоминает о возможности выпуска 20-дюймового MacBook. Ранее об этом сообщали аналитик индустрии дисплеев Росс Янг и корейский сайт The Elec.

Самым большим ноутбуком, который сейчас продает Apple, является 16-дюймовый MacBook Pro. Компания также однажды предлагала 17-дюймовый MacBook Pro, который был снят с производства в 2012 году. Новый складной MacBook должен был бы иметь экран, который обеспечивает размеры примерно 20 дюймов по диагонали, когда он полностью развернут. Но неизвестно, какие параметры будет иметь экран в сложенном состоянии.

Учитывая слова Куо, что 20-дюймовый MacBook является единственным складным продуктом Apple с четким графиком разработки, не следует ожидать в ближайшее время выхода складного iPhone или iPad.

Источник: macrumors

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