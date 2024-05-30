Apple работает над приложением TV+ для Android — Марк Гурман

Apple ищет старшего инженера для помощи в создании телевизионного и спортивного приложения для Android. Это свидетельствует о том, что компания наконец переносит свой сервис TV+ на конкурирующую платформу смартфонов.

В описании вакансий Apple заявила, что ищет человека, который бы возглавил разработку «новых интересных функций» и «помог бы создать приложение, которым пользуются миллионы людей для просмотра и знакомства с телевидением и спортом». Представитель Apple отказался от комментариев.

Этот шаг свидетельствует о том, что компания стремится расширить долю рынка потокового видео. Она согласна отложить свое соперничество с Android, чтобы привлечь дополнительных пользователей. Apple редко разрабатывает программное обеспечение для конкурирующей платформы Android.

Сервис TV+, запущенный в 2019 году, является ответом Apple на Netflix или Disney+. Компания потратила значительные средства на то, чтобы обеспечить его оригинальным контентом. Но трудно сказать, сколько потребителей приняли это предложение, поскольку Apple никогда не разглашала количество подписчиков сервиса и его доходы.

Android станет большим источником потенциальных новых зрителей TV+. Android работает на более чем 3 млрд устройств по всему миру. В то же время Apple имеет примерно 2,2 млрд активных устройств, большинство из которых — iPhone.

Apple давно пытается предложить сервис TV+ на как можно большем количестве платформ и уже предлагает соответствующие приложения для смарт-телевизоров, Roku, стриминговых устройств Amazon и игровых консолей. Однако на момент запуска TV+ она отказалась от приложения для Android. Похоже, время перемен настало.

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Источник: bloomberg