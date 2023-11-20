Apple разрабатывает MicroLED дисплеи, улучшенные аккумуляторы, сенсоры камер и другие технологии ─ Марк Гурман

В очередной колонке Power On Марк Гурман из Bloomberg рассказал о разработках, которыми занимаются внутренние команды Apple. Они объединены в отдел технологий под руководством Джонни Сроуджи.

Этот отдел создал успешную линейку чипов, достаточно мощную, чтобы заменить процессоры Intel во всех компьютерах Apple. Команда Сроуджи смогла выполнить сложные задачи, в том числе создать специальные технологии, которые заменили многие компоненты от известных сторонних поставщиков. Но перед отделом технологий стоят еще некоторые недостигнутые амбициозные цели, включая создание собственного модема (чтобы отказаться от решения Qualcomm) для iPhone, обновление подхода Apple к дисплеям и внедрение дополнительных беспроводных чипов. Как ожидается, собственный модем будет готов примерно к 2026 году. После этого, вероятно, компании понадобится еще 2 или 3 года, чтобы внедрить собственный модем в мобильные версии Apple Watch и iPad, а также в Mac. Потребуется дополнительное время, чтобы интегрировать модем в систему-на-чипе.

Параллельно отдел технологий Apple работает над несколькими другими проектами:

Комбинированный чип Wi-Fi и Bluetooth, который в конечном итоге заменит компоненты Broadcom. Первоначально его выпуск был запланирован на 2025 год, но, как и в случае с модемом, разработка также сталкивается с задержками.

Дисплеи MicroLED. Этот проект находится в разработке более половины десятилетия.

Неинвазивная система мониторинга уровня глюкозы, которую компания намерена внедрить в Apple Watch.

Собственная конструкция аккумуляторов для устройств Apple. Компания на протяжении десятилетий активно участвовала в разработке аккумуляторов, тесно сотрудничая с партнерами, но теперь Apple изучает, сможет ли она сделать больше самостоятельно. Тем не менее это все еще исследовательский проект.

Компания рассматривает собственную стратегию в отношении сенсоров камер. Фотография стала одним из наиболее важных преимуществ iPhone, и эта технология лежит в основе будущих разработок в сфере смешанной реальности и автономного вождения.

Также команда Джонни Сроуджи работает над усовершенствованием существующих чипов. Сейчас в разработке находится процессор M3 Ultra, а за ним последует линейка M4. Также ожидается новый чип для AirPods и обновленные процессоры для iPhone. В долгосрочной перспективе чипы внутри Mac, iPad и iPhone перейдут с 3-нм на 2-нм техпроцесс.

Источник: Bloomberg