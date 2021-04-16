Apple создала инвестфонд в размере $200 млн для проектов по снижению содержания углерода в атмосфере (и получения прибыли)





Компания Apple заявила о создании фонда в размере $200 млн, предназначенного для инвестирования в лесохозяйственные проекты. Благодаря этому планируется снизить содержание углерода в атмосфере. Кроме того, в компании надеются также получить финансовую прибыль для своих инвесторов.

Фонд под названием Restore Fund будет инвестировать в лесные владения, которые развиваются для извлечения углерода из атмосферы и производства древесины. Цель состоит в том, чтобы ежегодно удалять из атмосферы 1 млн тонн углекислого газа.

В прошлом году Apple заявила, что хочет устранить свой вклад в изменение климата и стать углеродно-нейтральной к 2030 году. Компания заявляет, что напрямую устранит 75% выбросов от своей цепочки поставок и продуктов к 2030 году, а Restore Fund поможет решить проблему с оставшимися 25% её выбросов. Партнерами Apple по Restore Fund являются некоммерческая организация Conservation International и группа Goldman Sachs, которая будет управлять фондом.

Apple заявила, что будет работать с такими организациями, как Forest Stewardship Council и Verra, чтобы помочь определить проекты, в которые она будет инвестировать средства. Компания не сообщила, какой будет целевая доходность фонда.

Источник: The Verge