Apple тестирует «условное ценообразование» в App Store – скидки на подписки для пользователей, уже имеющих активные подписки

Apple начала пилотное тестирование новой функции App Store под названием «условное ценообразование». Предполагается, что она поможет разработчикам привлекать клиентов более дешевыми подписками на основе других их покупок.

Модель условного ценообразования позволит разработчикам предлагать скидки клиентам, у которых уже есть подписки на другие сервисы, будь то собственные приложения этих разработчиков или участвующих партнеров. Тестирование начинается с избранной группы участников, а затем «в ближайшие месяцы» функция будет распространена на большее количество разработчиков.

«Условное ценообразование на подписки в App Store — новая функция, которая помогает вам привлекать и удерживать подписчиков — позволяет вам предоставлять клиентам скидку на подписку, если они активно подписаны на другую подписку», — говорится в сообщении Apple. «Его можно использовать для подписок от одного разработчика или двух разных разработчиков».

Apple дополнительно пояснила, что эти комплексные скидки будут хорошо видны клиентам как в App Store, так и «в каналах внеплатформенного маркетинга», чтобы они могли легко найти и воспользоваться льготами.

Источник: Engadget