Трейлер 5 сезона "Ради всего человечества" готовит нас к революции на Марсе

Люди готовятся устроить революцию на Марсе в разгар конфликта между колонистами Красной планеты и Землей, который дошел до точки кипения. Такой темой зрителей встречает трейлер 5 сезона сериала «Ради всего человечества».





Новый сезон происходит в альтернативном 2012 году, примерно через 50 лет после начала космических гонок. Персонажи думают о поиске разумной жизни во Вселенной, но ситуация на Марсе перехватывает внимание. Разногласия между Марсом и Землей остаются такими же острыми, как и раньше, даже после захвата астероида, который дал толчок колонизации.

В трейлере 5-го сезона старшее поколение героев постарело, а новое поколение выходит на первый план и явно настроено агрессивно. Зрителей знакомят с новыми лицами, среди которых внук Эда Болдуина в исполнении Шона Кауфмана, дочь персонажа Тоби Кеббелла, революционерка на Марсе в исполнении Руби Круз. А также офицер безопасности в исполнении Мирей Инос. Вероятно, они ключевые фигуры нового конфликта.

Трейлер 5-го сезона сериала «Ради всего человечества»





Сюжет сезона начинается спустя годы после ограбления астероида Златовласки. Счастливая Долина превратилась в большую колонию с тысячами жителей и стала базой для новых миссий дальше в Солнечную систему. Однако теперь государства Земли пытаются установить закон и порядок на Марсе, из-за чего напряжение между колонистами и их бывшим домом растет.

В ролях возвращаются Юэль Киннаман, Тоби Кеббелл, Эди Гатеги, Синтия Ву, Корал Пенья и Ренн Шмидт. К ним присоединяются новые постоянные актеры: Мирель Инос, Коста Ронин, Шон Кауфман, Руби Круз и Инес Ассерсон. Также в сезоне появятся Барретт Карнахан в роли выпускника, живущего на Марсе, и Тайлер Лабин в роли марсианского миротворца. Пятый сезон сериала «Ради всего человечества» стартует 27 марта, а новые эпизоды будут выходить каждую пятницу до 29 мая.

Источник: Gizmodo, Deadline