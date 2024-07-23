Apple TV+ за месяц собирает меньше просмотров, чем Netflix за день — но все еще вкладывает миллиарды в оригинальные шоу

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Несмотря на то, что Apple тратит миллиарды долларов в год на разработку оригинальных сериалов, согласно последнему отчету, они привлекают всего 0,2% телепросмотров в США.

Самое интересное в этих цифрах то, что фактически Apple TV+ генерирует меньше просмотров за один месяц, чем Netflix за день (согласно Bloomberg). Сам Netflix, который все еще не может сравниться с показателями кабельного телевидения в США, является бесспорным лидером среди стримингов — имеет 277,7 миллиона подписчиков и охватывает более 600 миллионов человек по всему миру (прибыль стриминга выросла на 44%, если сравнивать 2023 и 2019 годы).

Учитывая последние цифры, Apple отчаянно стремится избавиться от статуса транжиры, ограничив бюджеты для будущих шоу: будущие сезоны Severance и Foundation уже адаптировали сценарий для менее дорогих эпизодов (тем не менее, только звездному актерскому составу «Утреннего шоу» заплатят более 50 млн в четвертом сезоне).

Несмотря на то, что кинотворения Apple завоевали много наград, за последние пять лет в еженедельном списке Nielsen из 10 самых популярных оригинальных сериалов компании было только четыре (однако в 2023 году компания выпустила самый популярный стриминговый сериал на то время — «Тед Лассо»).

Следует также отметить, что в прошлом году компания потратила $500 млн в целом на фильмы от режиссеров Мартина Скорсезе, Ридли Скотта и Мэтью Вона, которые мало чем отличились в прокате (за исключением «Убийц цветочной луны», который залетел в рейтинг самых популярных стриминговых тайтлов от Nielsen).

Представители Apple отвергают цифры Nielsen, утверждая, что они неточные и неполные, поскольку компания измеряет просмотр только в США на определенных устройствах, не охватывая другие важные для стримингов показатели.

Раздел Кино выходит при поддержке ?

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