Apple устранила проблему совместимости iCloud с обновлением Windows 10 October 2018

Как сообщалось ранее, на компьютерах с последним обновлением операционной системы Windows 10 October 2018 имелись проблемы с работой программы iCloud для Windows. Над её устранением совместно работали Apple и Microsoft.

И вот теперь Apple выпустила обновлённую версию iCloud для Windows (версия 7.8.1), которая устранила проблему совместимости с обновлением Windows 10 October 2018. И теперь пользователи обоих продуктов могут беспрепятственно работать с iCloud на компьютерах с последней версией Windows 10.

На протяжении нескольких последних недель на странице поддержки Apple, посвящённой iCloud для Windows, говорилось, что программа совместима с операционными системами, начиная с Windows 7 и вплоть до версии Windows 10 April 2018. Последнее обновление в перечень совместимых не включалось. Теперь же эта страница обновлена и гласит, что iCloud для Windows работает со всеми версиями ОС Microsoft, начиная с Windows 7.

Источник: The Verge