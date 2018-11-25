Apple – уже не самая дорогая публичная компания в мире. Новый лидер – Microsoft

Эта неделя оказалась «черной» не только для рынка криптовалют (биткоин уже стоит меньше $4000), но и фондового рынка США.

Последние несколько дней биржевые индексы (Nasdaq Composite, Dow Jones, Standard & Poor’s 500) демонстрируют серьезное падение, причем началось все с распродажи акций крупных технологических компаний. Причиной этой фундаментальной коррекции эксперты называют обеспокоенность инвесторов перспективами получения прибыли, в том числе и в технологической сфере.

Как бы там ни было, Apple, в начале этого месяца потерявшая статус компании, которая стоит 1 триллион долларов, сейчас лишились и звания самой дорогой публичной компании. На первое место по показателю рыночной капитализации вышла Microsoft, которая только недавно сместила Amazon со второго места рейтинга самых дорогих публичных компаний мира. К слову, Apple опережала Microsoft по показателю рыночной капитализации с 2010 года.

Справедливости ради отметим, что акции Microsoft последнюю неделю тоже показывают падение, но ценные бумаги Apple подешевели сильнее. На данный момент капитализация Microsoft составляет $753 млрд, в то время как у прежнего лидера, Apple — $747 млрд. Amazon и Alphabet, занимающее третье и четвертое места рейтинга, сейчас оцениваются $737 и $726 млрд.

Еще раз отметим, что в настоящее время фондовый рынок переживает не лучшие времена, и в ближайшем будущем возможны довольно серьезные колебания курса акций всех его участников. Да и с учетом минимального разрыва, неясно, сможет ли Microsoft надолго удержаться на троне.