Apple Vision Pro не повредит ваше зрение, но капли для глаз лучше приобрести

The Verge пишет, что многие пользователи жалуются на усталость и сухость глаз после использования Vision Pro.

«Экраны или гарнитуры, которые портят глаза — это еще один миф», — говорит доктор Арвинд Сайни, клинический представитель Американской академии офтальмологии.

Утверждение, в которое трудно поверить, поскольку люди часто жалуются на усталость или сухость глаз после использования различных гаджетов. Сайни говорит, что все это временные симптомы — вероятно, вызванные тем, что люди просто недостаточно часто моргают. Что касается таких симптомов, как головокружение и тошнота, то врач считает, что они вызваны просмотром изображений в движении, которые посылают в мозг такие же сигналы, когда вы двигаетесь в жизни.

Усталость (или напряжение глаз) может быть вызвано так называемым конфликтом вергенции Вергенция — одновременное движение обоих глаз в противоположных направлениях, чтобы получить или сохранить бинокулярное видение и аккомодации Аккомодация — приспособление глаза к четкому видению предметов, что размещены на разном расстоянии от него. В реальном мире, когда вы смотрите на объект, фокусная точка и физическое расстояние до этого объекта одинаковые — зато в виртуальной реальности глубина имитируется, поэтому расстояние вашего глаза до физического экрана и предмета, на котором вы фокусируетесь в виртуальном мире, могут не соответствовать, что приводит к усталости мышц глаз.

«Хотя эти симптомы иногда могут быть неудобными, нет научных доказательств того, что любые цифровые экраны, включая такие инструменты, как устройства VR, вредны для здоровья глаз».

Относительно заявлений о покраснениях и кровоизлияниях в глазах, то Сайни говорит, что они не представляют опасности. Как правило, так называемые субконъюнктивальные кровоизлияния — безвредны и заживают сами по себе. Они могут быть вызваны быстрыми изменениями давления (например, из-за чихания или кашля), что может привести к лопанию капилляров в глазах, или травмой глаза.

«Использование экрана или VR само по себе не может вызвать субконъюнктивальное кровоизлияние», — говорит Сайни, но отмечает, что оно может косвенно вызвать разрыв кровеносных сосудов в том случае, если вы постоянно трете глаза, чтобы устранить сухость глаз, связанную с использованием таких устройств.

Большинство производителей VR-гарнитур предупреждают, что их устройства не предназначены для детей до 13 лет — частично потому, что они не предназначены для маленьких тел, а также потому, что глаза детей еще развиваются. Например, на странице соответствия Meta Quest отмечается, что «организм детей, как правило, менее развит, поэтому их глаза, шея, спина и сила еще не позволяют им комфортно или безопасно использовать Meta Quest». Это несмотря на то, что пока нет убедительных доказательств или достаточно исследований, чтобы сказать, что использование гарнитуры негативно влияет на зрение детей.

Но даже если гарнитуры не представляют угрозы для зрения, не значит, что от них не могут болеть глаза. Производители так же предлагают несколько советов для комфортного использования — на странице поддержки Apple Vision Pro рекомендуют использовать устройство с перерывами каждые 20-30 минут в начале работы. В Meta говорят то же самое, добавляя, что эксперты советуют ограничивать использование гарнитур до 2-х часов в день.

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Сайни же предлагает придерживаться метода 20-20-20: каждые 20 минут делать 20-секундный перерыв и смотреть на 20 футов (6 метров) вдаль. И если ничего не помогает, вы всегда можете приобрести капли для глаз.

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