Новости Украина 22.02.2024 в 09:24 comment views icon

Цены на «серые» Apple Vision Pro в Украине начали снижаться — появились предложения дешевле 170 тыс. грн

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Владимир Скрипин

Заместитель главного редактора, руководитель отдела новостей

Все еще неизвестно, когда Apple Vision Pro появится у официальных ритейлеров, поэтому сейчас мяч на поле «серых» продавцов, которые приближают «технологию будущего» (© Тим Кук) как могут.

Продажи Vision Pro в США стартовали 2 февраля 2024 года. США пока единственная страна, где Vision Pro можно купить официально: цены начинаются от $3499 (без учета налогов) за минимальную комплектацию с 256 ГБ памяти, стоимость версии с хранилищем на 512 ГБ составляет $3699, а 1 ТБ — $3899. В Украину и другие страны гаджеты пока привозят перекупы, которые, понятное дело, устанавливают нескромную наценку. В то же время за последнюю неделю цены на Apple Vision Pro в Украине пошли вниз.

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Если на старте продаж в начале февраля за Apple Vision Pro украинские маркетплейсы и магазины электроники, в среднем, просили 210 тыс. грн, то по состоянию на 22 февраля можно найти предложения дешевле 170 тыс. грн (около $4 400 по нынешнему курсу), что подтверждают данные прайс-агрегаторов Hotline и E-Katalog Украина.

Речь идет о минимальной комплектации с 256 ГБ встроенной памяти (512 ГБ или 1 ТБ стоят дороже, но и они несколько потеряли в цене). Стоимость максимальной версии с 1 ТБ памяти сейчас достигает 250 тыс. грн. Стоит отметить, что речь идет не о предзаказе с полной предоплатой, гарнитуры вроде бы есть «в наличии», поэтому устройство должны выдать/отправить в день оплаты заказа.

Apple наделала немало шума выпуском «пространственного компьютера» в формате лыжной маски — с началом продаж соцсети наполнились мемами и веселым контентом от «людей из будущего», которые странным образом использовали гарнитуру — в различных публичных местах (метро, ресторанах или просто посреди улиц), тренажерных залах, за рулем Tesla с включенным Автопилотом и во время выгул пса Патрона робособаки. В то же время интересных и приближенных к реальности демонстраций также хватало — от более очевидных (просмотр фильмов, игр, музыки, фото) до сценариев, таких как программирование и многозадачность и отслеживание окон и еще куча разных изюминок (но не те, о которых вы подумали, — пока без 3D порно, только обычное плоское на VR-экране). Довольно интересное совпадение — тенденция к снижению вырисовалась на фоне новостей о массовых возвратах Apple Vision Pro на второй неделе продаж. В соцсетях пользователи указывали среди главных причин возврата дискомфорт при ношении гарнитуры из-за больших размеров и чрезмерного веса, недостаточную автономность, неудобство при выполнении рабочих задач, отсутствие поддержки отдельных файлов и ограниченная библиотека приложений в целом.

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Apple пока не объявила даты старта продаж Apple Vision Pro в других странах — дистрибьютор Apple на украинском рынке «Асбис-Украина» пока не информировала ритейлеров о дате официальных поставок, поэтому когда в Украине появятся «белые» и сколько они будут стоить, пока можно только догадываться. Даже если отбросить в сторону ограничения (для полноценного использования нужен американский AppleID) и проблемы с гарантией, у «серых» Apple Vision Pro есть другой, более существенный недостаток — в комплекте есть около 30 различных уплотнительных подкладок уплотнителей, которые обеспечивают надлежащее прилегание устройства с учетом индивидуальных особенностей формы лица человека. Это значит, что при покупке у неофициалов шансы угадать и не испортить себе впечатление от использования новинки крайне низкие.

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