Apple выпустила новые чехлы с аккумулятором Smart Battery Case для смартфонов iPhone Xs, Xs Max и iPhone Xr с беспроводной зарядкой Qi

В начале прошлого месяца мы узнали, что Apple готовит новую версию чехла со встроенным аккумулятором Apple Smart Battery Case для смартфонов iPhone 2018 года. И вот сегодня аксессуар официально прописался в ассортименте компании.

Как и предполагалось, новая модель сохранила пресловутый выступ, который дал оригинальной модели чехла Smart Battery Case, вышедшей в 2015 году, немало насмешливых прозвищ вроде «горбатого» и «беременного». Справедливости ради, незначительные изменения в дизайне новой версии есть и в эстетическом плане обновленная модель вышла, безусловно, лучше. Несмотря на то, что сам «горб» с аккумулятором стал больше, он расположен и оформлен таким образом, чтобы быть менее заметным. И если смотреть на него сверху, то выступ не особо врезается в глаза. Но выступ все же есть и непонятно, почему нельзя было сделать толщину чехла одинаковой по всей площади, предусмотрев отверстие для камеры.

Увы, Apple не указывает точную емкость встроенного в чехол аккумулятора, хотя она явно больше, чем в оригинальной модели. Производитель отмечает лишь, что модели iPhone Xs он может добавить до 33 часов к времени работы в режиме разговора, iPhone Xs Max — до 37 часов, а iPhone Xr — до 39 часов.

Немаловажно, что в новой модели появилась поддержка беспроводной зарядку Qi. Как и раньше, уровень заряда можно контролировать либо на экране блокировки, либо в центре уведомлений.

Чехол выпускается в белом и черном вариантах. Вне зависимости от цвета и модели смартфона, цена Smart Battery Case в онлайн-магазине Apple составляет $129. Напомним, что оригинальная модель для iPhone 6/6S стоила $99.

Источник: Apple (iPhone XS), (XS Max), (XR)