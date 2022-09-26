Apple Watch Ultra против бетона, гвоздей и молотка — внутренние повреждения появились раньше, чем сломался корпус [Видео]

YouTube-канал TechRax протестировали Apple Watch Ultra на предмет механических повреждений, которые часы запросто могут получить в реальной жизни. Краш-тест выявил интересные факты о внешней и внутренней прочности гаджета.

Вначале Watch Ultra бросали на твердую поверхность с небольшой высоты. К каким-либо заметным повреждениям и неисправностям это не привело. Переднее сапфировое стекло и датчик с обратной стороны не пострадали. Часы после падений работали абсолютно нормально, включая сенсорное и механическое управление. Однако на титановом корпусе появились мелкие вмятины, незаметные с расстояния, но вполне различимые при тщательном осмотре невооруженным взглядом.

Затем Apple Watch Ultra поместили в банку со старыми гвоздями и встряхнули ее содержимое. Стекло и датчик, похоже, совсем не пострадали, а корпус покрылся еще большим количеством мелких вмятин и царапин. Также автор ролика отметил маркость оранжевого ремешка, который заметно измазался в ходе короткого эксперимента. Работоспособности часов вновь ничего не помешало.

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Наконец, экспериментатор стал бить по лицевой части Watch Ultra молотком. Всё шло на удивление хорошо – после нескольких ударов часы не получили заметных повреждений и продолжали нормально работать. При этом повреждения от ударов по часам получила столешница, на которой велись испытания.

Однако после еще одного удара экран часов потух и они перестали реагировать на прикосновения пальцем и вращение колесика. Корпус при этом выглядел целым и с обеих сторон повредился минимально.

Следующая короткая серия ударов всё-таки заставила лицевое стекло потрескаться равномерной сеткой. После 1-2 ударов разбился и тыльный датчик вместе с несущей его задней крышкой.

Можно сделать вывод о том, что прочность стекла и датчика Watch Ultra оказалась избыточной по сравнению с ударными нагрузками, которые может выдержать сенсор экрана и внутреннее содержимое. Это значит, что если в результате какого-то инцидента вы видите потрескавшийся экран, то внутренности часов, скорее всего, уже «мертвы». К наиболее уязвимым частям относится корпус (который мог бы быть и попрочнее в премиальном устройстве), внутренняя «начинка», материал датчика и задней крышки (которые легко разбились).