Apple представила Watch Ultra: смарт-часы для спорта, туризма и погружений под воду

На презентации Apple Far Out представлены новые умные часы премиум-класса Apple Watch Ultra. Смарт-часы относятся к премиум-сегменту и предназначены для занятий спортом и туризмом, а также для подводных погружений и подъемов в горы.

Apple Watch Ultra имеют увеличенный размер 49 мм и большой экран, получили титановый корпус и защиту обновленной боковой головки, а также новой дополнительной кнопки. Внутри корпуса есть три микрофона и пара динамиков.

Умные часы работают до 36 часов на одном заряде в обычном режиме и до 60 часов при включенном энергосбережении. Новинка оснащена усиленным многодиапазонным модулем GPS с дополнительной частотой L5. При этом доступен особый режим GPS с низким энергопотреблением.

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Если пользователь Apple Watch Ultra заблудится в лесу или в горах, то часы снабжены мощной сиреной мощностью 86 децибел. Обещают, что ее будет слышно на расстоянии до 180 метров.

Apple Watch Ultra защищены от воды (WR 100) и получили сертифицированы по стандарту EN 13319 для погружения с аквалангом.

Смарт-часы Apple Watch Ultra появятся в продаже с 23 сентября по цене 799 долларов. В продаже будут разные версии ремешков для разных видов спорта.