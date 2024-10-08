Apple Watch уведомляет владельцев о болезнях еще до появления симптомов

Apple запустила приложение Vitals для watchOS 11, которое, по словам владельцев, может выявлять потенциальные болезни за несколько дней до появления симптомов.

Vitals, разработанное специально для Apple Watch, анализирует ключевые показатели здоровья, зафиксированные во время сна в течение недели. Некоторые пользователи уже оценили функцию и говорят, что она, кажется, дает заключение о болезни еще до появления симптомов у человека.

«Я начал использовать Vitals в бета-версии и с тех пор заболел примерно дважды. Оба раза программа выдавала предупреждение за несколько дней, несмотря на то, что я не чувствовал себя плохо».

Показатели Vitals можно просмотреть непосредственно в программе, или в соответствующем разделе в приложении Health на iPhone: речь идет в частности о таких данных, как частота сердечных сокращений, частота дыхания, температура запястья, продолжительность сна и уровень кислорода в крови. Vitals изначально определяет и устанавливает типичные показатели, а затем оповещает об отклонениях от нормы.

Некоторые пользователи также говорят, что приложение обнаруживает изменения, связанные с вакцинацией — так же, до появления каких-либо симптомов.

В то же время Apple отмечает, что ее программа не предназначена для диагностики или лечения каких-либо заболеваний.

Бізнес англійська від Englishdom. Тут навчають за методикою Кембриджу, завдяки якій англійську вивчили понад 1 мільярд людей. Саме вона використовується в найкращих навчальних закладах світу, і саме за нею створені курси. Інформація про курс

Приложение доступно на Apple Watch Series 8 и более новых моделях, а также на Apple Watch Ultra с watchOS 11.

Источник: macrumors

Favbet Tech – это IT-компания со 100% украинской ДНК, которая создает совершенные сервисы для iGaming и Betting с использованием передовых технологий и предоставляет доступ к ним. Favbet Tech разрабатывает инновационное программное обеспечение через сложную многокомпонентную платформу, способную выдерживать огромные нагрузки и создавать уникальный опыт для игроков.