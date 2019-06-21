Apple запустила программу по бесплатной замене аккумуляторов старых ноутбуков MacBook Pro из-за риска возгорания

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Около месяца назад произошел инцидент с самовозгоранием ноутбука MacBook Pro 2015 года выпуска — устройство внезапно загорелось на коленях достаточно известного американского диджея, выступающего под сценическим именем White Panda (музыкант выкладывал видео этого случая в своем твиттере). И вот сейчас Apple объявила о запуске добровольной программы отзыва и обмена аккумуляторов ограниченного числа ноутбуков MacBook Pro из-за выявленной возможности возгорания. Она подразумевает бесплатную замену аккумуляторов ограниченного числа старых моделей MacBook Pro с 15-дюймовым экраном.

Не вдаваясь в подробности, Apple говорит, что эксплуатация отзываемых ноутбуков связана с риском перегрева и возгорания. Проблемные аккумуляторы установлены преимущественно в ноутбуках, поставлявшихся на рынок в период с сентября 2015 года по февраль 2017 года.

Проверить, касается ли вашего MacBook Pro программа по ремонту можно, введя серийный номер на этой странице. Его можно узнать на корпусе устройства или в меню Apple на компьютере. В случае положительного результата, Apple настоятельно рекомендует прекратить использование устройства и немедля обратиться в ближайший авторизованный Apple сервисный центр для бесплатной замены элемента питания на безопасный.

Прежде чем отдавать ноутбук в ремонт производитель рекомендует сделать резервную копию данных, предупреждая, что диагностика и замена могут занять одну-две недели.

Источник: Apple