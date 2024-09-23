Assassin’s Creed Invictus: Ubisoft готовит многопользовательскую битву ассасинов в стиле Fall Guys, — инсайдер

Пользователь X (Twitter) под ником j0nathan, известный точными предсказаниями относительно серии Assassin’s Creed, обнародовал новую информацию о предстоящей игре Assassin’s Creed Invictus.

По словам инсайдера, Invictus станет многопользовательской игрой, вдохновленной популярным проектом Fall Guys Соревновательная многопользовательская видеоигра, разработанная британской студией Mediatonic и изданная компанией Devolver Digital. Выход игры состоялся 4 августа 2020 года на платформах PC и PlayStation 4.]. Игроки будут управлять персонажами из разных частей серии Assassin’s Creed и соревноваться между собой в нескольких раундах.

Pour venger mon Slapp, voici des infos sur Assassin’s Creed Invictus, le jeu multijoueur censé sortir l’année prochaine : — Ce sera une sorte de «Fall Guys» : 16 joueurs (pour le moment) qui s’affrontent sur plusieurs manches avec des «jeux» différents.

— Parmi les jeux on… https://t.co/VSgKGTjmaM pic.twitter.com/Y2RVLanhCt — j0nathan (@xj0nathan) September 21, 2024

Геймплей Invictus предусматривает участие 16 игроков в различных «играх». Среди режимов упоминают «командный бой насмерть» (deathmatch), «каждый сам за себя» и «скоростное соревнование по сбору световых точек на карте». После прохождения каждого раунда участники смогут выбирать специальные способности для финального этапа.

j0nathan подтвердил наличие в игре двух персонажей: Эцио Аудиторе и Чезаре Борджиа. Он описывает стиль игры как аркадный, с ударами «без реального импакта» и даже «пузырьковым» щитом, подобным тому, что есть в серии Super Smash Bros.

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Локации в Invictus будут основаны на знакомых местах из серии Assassin’s Creed. Игроки смогут посетить Багдад из Assassin’s Creed Mirage, Японию из Assassin’s Creed Shadows и райский остров, предположительно вдохновленный Black Flag. Отдельно упоминается карта, основанная на Помпеях, с элементом поднятия лавы.

Модераторы форума Reddit, посвященного серии Assassin’s Creed, призывают относиться к этой информации с осторожностью. Они подтверждают, что j0nathan ранее предоставлял достоверные данные, но предостерегают, что эта информация может быть устаревшей или неполной.

Стоит отметить, что компания Ubisoft официально не подтвердила никаких деталей относительно Assassin’s Creed Invictus.

Напомним, недавно сообщество геймеров обратило внимание на странную активность в комментариях под новым трейлером Assassin’s Creed Shadows. Пользователи заподозрили Ubisoft в искусственном увеличении количества положительных отзывов.

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Источник: Eurogamer