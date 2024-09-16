Геймеры разоблачили подозрительную активность в комментариях под новым трейлером игры Assassin’s Creed Shadows, обвиняя Ubisoft в искусственном накручивании положительных отзывов. Видео получило примерно 18 000 лайков и 80 000 дизлайков от зрителей.
Подозрения вызвали аккаунты с однотипными именами пользователей. Они состояли из имени, фамилии и четырех цифр. Эти комментарии набирали почти одинаковое количество лайков — от 3400 до 5100. Также геймеры отметили, что большинство этих учетных записей создали недавно.
Еще одним доказательством возможного использования ботов стало то, что все подозрительные комментарии появились в течение четырех часов. В то же время каждый комментарий отличался содержанием. Это наводит на мысль, что люди писали тексты, а боты потом накручивали им лайки.
Некоторые комментарии пользователей под трейлером:
- «Ubisoft: Насколько фальшивыми вы хотите, чтобы комментарии были?
Инвестор: Да».
- «Мне веселее в этой секции комментариев, чем играть в недавние игры Ubisoft».
- «Единственное, что меня удивляет, это то, что они еще не заблокировали секцию комментариев».
- «Боты НЕ покупают игры… Неважно, сколько ботов вы используете, никто не будет покупать паршивые игры».
- «Ubisoft: мы боремся против расизма.
Также Ubisoft: японская культура и китайская культура — это одно и то же».
- «Вы замечаете, что боты «хорошеньких девушек», которые защищают Ubisoft, все созданы с интервалом в один месяц?»
Самым весомым аргументом в пользу обвинений стало внезапное исчезновение комментариев ботов из-под трейлера. Их удалили либо YouTube, либо сама компания Ubisoft. Это породило новые вопросы: знала ли Ubisoft о ситуации и, заказывала ли она эту накрутку ботами?
Трейлер
Ситуация получила огласку на фоне уже имеющихся споров вокруг игры. Ранее геймеры критиковали Assassin’s Creed Shadows из-за высокой цены, выбор сеттинга и несовершенную анимацию. Положительные отзывы могли бы улучшить имидж игры перед релизом, поэтому некоторые игроки считают, что Ubisoft могла пойти на такой шаг.
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Источник: Tweaktown
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