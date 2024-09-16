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Геймеры разоблачили подозрительную активность в комментариях под новым трейлером игры Assassin’s Creed Shadows, обвиняя Ubisoft в искусственном накручивании положительных отзывов. Видео получило примерно 18 000 лайков и 80 000 дизлайков от зрителей.

Подозрения вызвали аккаунты с однотипными именами пользователей. Они состояли из имени, фамилии и четырех цифр. Эти комментарии набирали почти одинаковое количество лайков — от 3400 до 5100. Также геймеры отметили, что большинство этих учетных записей создали недавно.

Еще одним доказательством возможного использования ботов стало то, что все подозрительные комментарии появились в течение четырех часов. В то же время каждый комментарий отличался содержанием. Это наводит на мысль, что люди писали тексты, а боты потом накручивали им лайки.

Некоторые комментарии пользователей под трейлером:

«Ubisoft: Насколько фальшивыми вы хотите, чтобы комментарии были?

Инвестор: Да».

Инвестор: Да». «Мне веселее в этой секции комментариев, чем играть в недавние игры Ubisoft».

«Единственное, что меня удивляет, это то, что они еще не заблокировали секцию комментариев».

«Боты НЕ покупают игры… Неважно, сколько ботов вы используете, никто не будет покупать паршивые игры».

«Ubisoft: мы боремся против расизма.

Также Ubisoft: японская культура и китайская культура — это одно и то же».

Также Ubisoft: японская культура и китайская культура — это одно и то же». «Вы замечаете, что боты «хорошеньких девушек», которые защищают Ubisoft, все созданы с интервалом в один месяц?»

Самым весомым аргументом в пользу обвинений стало внезапное исчезновение комментариев ботов из-под трейлера. Их удалили либо YouTube, либо сама компания Ubisoft. Это породило новые вопросы: знала ли Ubisoft о ситуации и, заказывала ли она эту накрутку ботами?

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Трейлер

Ситуация получила огласку на фоне уже имеющихся споров вокруг игры. Ранее геймеры критиковали Assassin’s Creed Shadows из-за высокой цены, выбор сеттинга и несовершенную анимацию. Положительные отзывы могли бы улучшить имидж игры перед релизом, поэтому некоторые игроки считают, что Ubisoft могла пойти на такой шаг.

Источник: Tweaktown

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