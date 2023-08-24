Assassin’s Creed Jade — геймплей трейлер новой мобильной игры Ubisoft о Китае III века до нашей эры

Еще один заметный игровой трейлер Ubisoft на Gamescom 2023 – демонстрация геймплея Assassin’s Creed Jade, будущей мобильной игры AC, которая выйдет на iOS и Android (пока точная дата релиза неизвестна).

Это одна из 10 новых Assassin’s Creed вместе с AAA-игрой Assassin’s Creed Mirage о Багдаде времен Аббасидского халифата (IX век), которые уже некоторое время находятся в разработке Ubisoft. Собственно, в предварительных сообщениях инсайдера название Jade фигурировало как кодовое (рабочее), а теперь оно стало официальным для предстоящей игры.

Assassin’s Creed: Jade — новая мобильная игра во вселенной Assassin’s Creed с акцентом на паркур, стелс убийства врагов и огромный открытый мир. То есть новая игра имеет все то, что отличает приключенческие боевики Assassin’s Creed среди других. События здесь развернутся в Китае III века до нашей эры и очень надеемся, что, как и все предыдущие игры Assassin’s Creed, будущая Jade, среди прочего, будет очаровывать рассказом истории. Ведь это одна из главных визиток серии и то, что разработчикам удается лучше всего.

Ubisoft скоро проведет закрытый бета-тест — на сайте уже начали принимать заявки.