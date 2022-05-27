Asset Reality поможет популярному Ethereum-кoшeльку MetaMask искать и возвращать пользователям украденные средства

Браузерный Ethereum-кoшeлек MetaMask попытается вернуть жертвам крипто-мошенников и фишинговых атак свои потерянные средства. Лондонская компания Asset Reality, специализирующаяся на расследовании и возврате украденных криптоактивов, поможет пользователям MetaMask, если они станут жертвами мошенничества.

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В мире уже насчитывается более чем 30 миллионов активных ежемесячных пользователей MetaMask. И компания получает большое количество запросов от тех, кто потерял свои средства в связи с кибератаками.

«Мы хотели предложить пользователям что-то помимо рукопожатия и пожеланий удачи. Итак, партнерство с Asset Reality дает пользователям возможность начать расследование, чтобы попытаться отследить украденные средства и, возможно, вернуть их в будущем. Это значит, что в конце туннеля есть хоть какой-то свет», — сказал Алекс Херман, руководитель службы поддержки MetaMask.

По данным Asset Reality, средняя сумма, потерянная в результате мошенничества с криптовалютой, составляет 25 тысяч долларов, но иногда может превышать 1 миллион.

«Хотя наши услуги будут бесплатными для пользователей Metamask, им все равно может потребоваться покрыть судебные издержки, если они решат, что восстановление имеет для них экономический смысл. Однако, если эти судебные издержки слишком высоки, мы поможем жертвам объединить усилия и предпринять коллективные действия, построив гораздо более масштабное судебное расследование», — заявили в Asset Reality.

Часть процесса восстановления включает блокчейн-аналитику, поэтому Asset Reality сотрудничает с рядом крипто-сыщиков, включая Chainalysis. Фирма также выступает в качестве свидетеля-эксперта, если пользователь хочет связаться с адвокатом или объединиться для участия в более крупном коллективном иске.