Едва не задел: 150-метровый астероид пролетел между Землей и Луной

Недавно астероид 2024 MK, который пронесся мимо нашей планеты в конце июня, претерпел значительные изменения в своей орбите. Новые снимки NASA подтверждают, что тесное сближение с Землей существенно повлияло на траекторию движения этого космического объекта.

Огромная скала, размером с Большую пирамиду Гизы, промчалась между Землей и Луной со скоростью более 34 000 км/ч. Такое редкое сближение позволило астрономам впервые сфотографировать этот космический объект. Снимки показали, что гравитационное поле нашей планеты слегка отклонило астероид от его предыдущего курса, навсегда изменив его путешествие вокруг Солнца.

Астероид 2024 MK имеет примерно 150 метров в диаметре, что делает его достаточно большим, чтобы уничтожить мегаполис. Этот «потенциально опасный» объект неправильной удлиненной формы впервые заметили 16 июня с помощью системы ATLAS, которую финансирует NASA, в Южной Африке.

29 июня, всего через 13 дней после обнаружения, 2024 MK достиг ближайшей точки к Земле, пролетев на расстоянии почти 295 000 километров — примерно три четверти расстояния между Землей и Луной Расстояние между Землей и Луной примерно 384 400 километров.

Ученые из Комплекса дальней космической связи Голдстоун (NASA’s Goldstone Deep Space Communications Complex) в Калифорнии наблюдали за пролетом с помощью радиотелескопа Голдстоун (Goldstone Solar System Radar). Отражая радиоволны от «космической скалы» во время ее пролета, команда создала зернистые «бистатические» Бистатические изображения — это изображения, которые получили с помощью радиолокационной системы, где передатчик и приемник расположены в разных местах. Они позволяют изучать объекты, имеющие сложные структуры или поверхности, поскольку это дает возможность получить дополнительную информацию об их форме и размерах. изображения астероида. Это помогло определить его точную форму и составить карту впадин и хребтов на его поверхности. Лаборатория реактивного движения NASA (NASA’s Jet Propulsion Laboratory) обнародовала новые фотографии 3 июля.

К счастью, «будущее движение 2024 МК показывает, что он [все еще] не представляет угрозы для нашей планеты в обозримом будущем», — написали представители NASA в своем заявлении.

За два дня до пролета, 27 июня, тот же телескоп также зафиксировал изображение значительно более крупного астероида 2011 UL21, когда он пролетал на расстоянии ориентировочно 6,6 миллиона километров от нашей планеты. Снимки показали, что эта «космическая скала» имеет спутник, что скрывается на ее орбите.

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Источник: Livescience