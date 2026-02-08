Астрономы-любители перехватили сигнал Voyager 1 с расстояния в 25 млрд км

Любительским астрономам удалось зафиксировали сигнал от космического аппарата Voyager 1 за 15 миллиардов миль. Voyager сейчас находится на расстоянии более 170 астрономических единиц от Земли, но его сигнал все же смогли принять.





Астрономы-любители, используя радиообсерваторию Двингелоо на северо-востоке Нидерландов, зафиксировали сигнал от космического аппарата NASA Voyager 1, находящегося более чем за 25 миллиардов километров. Зонды Voyager, запущенные в 1977 году, показали поразительные результаты в течение почти полувека, пролетая мимо различных планетных тел и изучая их, прежде чем продолжить путь к внешним границам Солнечной системы. Voyager 1, первый из двух запущенных аппаратов, сейчас находится на расстоянии 171 астрономической единицы (AU) от Земли, где 1 AU — среднее расстояние от Земли до Солнца.





13 ноября этого года Voyager 1 должен достичь нового рубежа для человечества — впервые объект, созданный человеком, будет находиться на расстоянии полного светового дня от Земли. Когда это произойдет, общение с аппаратом с Земли будет возможно лишь с учетом полного суточного времени прохождения сигнала.

Хотя зонды являются большим успехом, они начинают показывать признаки износа. Сокращение запасов топлива повлияло на работу, из-за чего NASA пришлось выключить научные приборы, чтобы поддержать работу остальных аппарата. Также были несколько сбоев: Voyager 1 на некоторое время передавал искаженный сигнал с нулями и единицами из-за поврежденной памяти, а затем полностью выключил главный передатчик. Последнюю проблему решили в октябре 2024 года, временно переключившись на передатчик, который не использовался с 1981 года. С тех пор коммуникация с вековым аппаратом была стабильной, а Deep Space Network NASA регулярно получает данные с обоих зондов. Это непростая задача, учитывая расстояния.

«Антенны должны зафиксировать информацию от Voyager из сигнала настолько слабого, что мощность, достигающая антенны, составляет лишь 10 в степени -16 ватт (1 часть на 10 квадриллионов). Современные электронные цифровые часы работают на мощности в 20 миллиардов раз больше этого крошечного уровня», — объясняют в NASA.

Впечатляет, что группа Amateur Radio in Space (AMSAT), используя радиотелескоп Двингелоо, смогла зафиксировать Voyager 1. Эта группа уже фиксировала аппарат в 2006 году, когда он был лишь на расстоянии 14,7 миллиардов километров (9,1 миллиарда миль).

«За все эти годы Voyager прошел огромное расстояние. Поэтому сигнал сейчас значительно слабее, чем был раньше», — объяснил Томас Телькамп, активный волонтер исторического радиотелескопа Двингелоо, на симпозиуме AMSAT.

Не имея ресурсов NASA, любителям, пытающимся зафиксировать Voyager, приходится работать труднее — это делает их достижение еще более впечатляющим.

«Поскольку телескоп Двингелоо изначально предназначался для наблюдений на более низких частотах, чем 8,4 ГГц телеметрии Voyager 1, пришлось установить новую антенну. На этих более высоких частотах сетка зеркала менее отражающая, что затрудняет прием слабых сигналов», — объясняет C.A. Muller Radio Astronomy Station (CAMRAS) в блоге после предварительного обнаружения в 2024 году.

Несмотря на то, что телескоп значительно меньше тех, что входят в Deep Space Network NASA, команде удалось получить сигнал, сделав его одним из немногих телескопов на Земле, которые получали коммуникацию от «Вояджера-1».

«Чтобы найти очень слабый носительский сигнал среди шума, мы использовали орбитальные предсказания Voyager 1, чтобы скорректировать эффект Доплера, вызванный движением Земли и Voyager 1. Благодаря этому сигнал можно было наблюдать вживую в зале телескопа. Более поздний анализ подтвердил, что эффект Доплера соответствует Voyager 1», — говорит команда астрономов.

К сожалению, миссия аппарата постепенно подходит к концу. Из-за исчерпания топлива ожидается, что Voyager 1 навсегда выключится в начале 2030-х годов, что сделает его обнаружение — как любителями, так и NASA — практически невозможным после этого времени.

Источник: IFLScience.com