Скалистая планета под названием KMT-2020-BLG-0414 расположена в 4 000 световых лет от Земли и вращается вокруг тлеющего белого карлика — объекта, который когда-то был большой звездой, вроде нашего Солнца.

Звезды подобных размеров живут в среднем около 10 млрд лет, тогда как по завершению этого срока они превращаются в красных гигантов, поглощая расположенные рядом планеты. Если подобная участь каким-то образом обойдет нашу Землю, то она станет похожей на найденную KMT-2020-BLG-0414 — пустую скалистую планету, постепенно удаляющуюся от умирающего белого карлика.

Подробно о KMT-2020-BLG-0414 рассказано в статье, опубликованной 26 сентября в журнале Nature Astronomy (через livescience).

«Сейчас у нас нет консенсуса относительно того, сможет ли Земля избежать поглощения Солнцем», — говорит астроном и ведущий автор исследования Кеминг Чжан из Калифорнийского университета. «В любом случае планета будет пригодной для жизни еще около миллиарда лет, после чего земные океаны испарятся — задолго до риска быть проглоченным красным гигантом».

Удаленная планетная система расположена возле балджа Балдж — скопление звезд в центральной зоне спиральной галактики в центре нашей галактики, и впервые астрономы обратили на нее внимание еще в 2020 году, когда та двигалась на фоне света еще более отдаленной звезды, расположенной в 25 000 световых лет от нас.

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Далее у звезды заметили и планету, которая вращалась на вдвое большем расстоянии от своей звезды по сравнению с расстоянием между Землей и Солнцем (сама планета также вдвое больше, чем наша). Кроме белого карлика в системе заметили и коричневого — примерно в 17 раз больше Юпитера.

Судьба человечества в будущем уже давно стала предметом диких спекуляций: ученые не знают, переживет ли Земля фазу красного гиганта, а до этого — последствия глобального потепления. Однако Чжан предполагает, что люди однажды могут «перескочить» на спутники Европу и Энцелад, которые вращаются вокруг Юпитера и Сатурна соответственно, — ледяные миры, которые станут водными в будущем.