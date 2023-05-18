Астрономы обнаружили покрытую вулканами планету, которая потенциально может содержать воду на поверхности

Покрытая вулканами планета LP 791-18 d расположена примерно в 90 световых годах от Земли в созвездии Чаша.

Курс PR-МЕНЕДЖМЕНТ. PR-стратегії та інструменти, які допоможуть збільшити впізнаваність бренду, вивчайте на цьому курсі! Дізнатись про курс

В исследовании, опубликованном во вторник в журнале Nature, многонациональная команда ученых утверждает, что обнаружила экзопланету размером с Землю, часть поверхности которой, по их мнению, может содержать воду.

Планета вращается вокруг красного карлика и «приливно заблокирована» – то есть на ней нет дневного и ночного цикла, как у Земли. Вместо этого одна часть LP 791-18 d постоянно подвержена солнечному свету, а другая всегда находится в темноте.

«Дневная сторона, вероятно, будет слишком горячей, чтобы жидкая вода могла существовать на поверхности. Но количество вулканической активности, которая, как мы подозреваем, происходит по всей планете, может поддерживать атмосферу, которая может позволить воде конденсироваться на ночной стороне», – сказал Бьорн Беннеке, астроном Лаборатории реактивного движения NASA.

Система LP 791-18 содержит еще две другие планеты — LP 791-18 b и c. Последняя в два с половиной раза больше Земли и более чем в семь раз превышает ее массу. Она также оказывает влияние на орбиту LP 791-18 d, заставляя ее двигаться по эллиптической траектории вокруг главной звезды системы. Это означает, что планета деформируется всякий раз, когда вращается по орбите.

Эти деформации могут создать достаточное внутреннее трение, чтобы существенно нагреть внутреннее пространство планеты и повлиять на вулканическую активность на ее поверхности, говорят в NASA.

«Один из вопросов астробиологии (отрасли, изучающей происхождение жизни на Земле и за ее пределами) состоит в том, нужна ли тектоническая или вулканическая активность для жизни. Помимо потенциального создания необходимой атмосферы, эти процессы могут удерживать на поверхности материалы, которые иначе погрузились бы в кору, включая те, которые, по нашему мнению, важны для жизни, например углерод», — сказала соавтор исследования Джесси Кристиансен.

Исследовательская группа нашла и охарактеризовала LP 791-18 d, используя данные, собранные спутником NASA Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) и космическим телескопом Спитцер, который вышел на пенсию в 2020 году, хотя вскоре может вернуться к работе.

Курс FRONTEND DEVELOPER Навчіться кодити JavaScript, верстати за допомогою HTML та CSS на цьому курсі! Ознайомитись з курсом

Последующие исследования системы должен осуществить телескоп Джеймса Уэбба — LP 791-18 c уже вошла в список наблюдений, а планета LP 791-18 d теперь потенциально может присоединиться к ней.