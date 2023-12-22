Новости Устройства 22.12.2023 в 18:04 comment views icon

ASUS анонсировала систему жидкостного охлаждения ProArt LC 420

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Вадим Карпусь

Автор новостей

ASUS анонсировала систему жидкостного охлаждения ProArt LC 420

Компания ASUS сообщила о выпуске первой системы жидкостного охлаждения серии ProArt – ProArt LC 420. Она предназначена для творческих профессионалов, которым необходима высокая производительность системы и низкий уровень шума.

СЖО оборудована помпой с трехфазным мотором, встроенной в водоблок, и тремя 140-мм радиаторными вентиляторами Noctua NF-A14 industrialPPC-2000 PWM. Как заявляет производитель, помпа и вентиляторы работают тихо. 420-миллиметровая СЖО ProArt LC 420 разработана для размещения в корпусах разной величины. Она имеет 450-миллиметровые армированные трубки с оплеткой, обеспечивающие гибкость для различных сетапов. Новинка может использоваться совместно с процессорами с разъемами Intel LGA115x, LGA1200, LGA1700, AMD AM4 и AM5.

ASUS анонсировала систему жидкостного охлаждения ProArt LC 420

Вместо RGB-подсветки, которая могла бы отвлекать создателя визуального контента от работы, ProArt LC 420 содержит только минималистичный индикатор с подсветкой на крышке помпы, разделенный на сегменты. Они отображают разные уровни скорости вентилятора, показатели температуры или нагрузки системы. Посредством этого индикатора пользователь может проверить эффективность охлаждения своей системы. Эти настройки можно найти в программном центре Armory Crate.

В Украине новые системы жидкостного охлаждения ASUS ProArt LC 420 ожидаются в феврале 2024 года. Цена будет объявлена ближе к началу продаж.

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