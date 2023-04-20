ASUS Zenbook S 13 OLED – самый тонкий (всего 1,1 см) в мире 13,3-дюймовый ноутбук с OLED-дисплеем

Компания ASUS объявила о выходе нового ноутбука Zenbook S 13 OLED (UX5304). Эта новинка позиционируется как самый тонкий в мире ноутбук с 13,3-дюймовым OLED-дисплеем.

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ASUS Zenbook S 13 OLED выполнен в чрезвычайно тонком корпусе толщиной всего 1,1 см и весит всего 1 кг. В то же время, он предлагает высокую производительность, широкий набор интерфейсов подключения и длительное время автономной работы. В зависимости от конфигурации система может содержать процессор Intel 13-го поколения (Core i5 1335U или Core i7 1355U), до 32 ГБ оперативной памяти LPDDR5 и SSD с интерфейсом PCIe 4.0 x4 емкостью 1 ТБ. В ноутбуке используется встроенное графическое ядро Intel Iris Xᵉ. Устройство имеет аккумулятор емкостью 63 Втч, который обеспечивает до 14 часов автономной работы, и сертифицировано в соответствии с требованиями программы Intel Evo.

Ноутбук ASUS Zenbook S 13 OLED получил OLED-дисплей ASUS Lumina диагональю 13,3 дюйма. Экран поддерживает разрешение 2,8K (2880×1800 пикселей, соотношение сторон 16:10), имеет пиковую яркость 550 кд/м2 и сертифицирован DisplayHDR True Black 500 и Dolby Vision. Также заявлена поддержка 100% цветовой гаммы DCI-P3. Технология ASUS Splendid позволяет пользователю переключаться между разными цветовыми гаммами: DCI-P3, sRGB, Display-P3, Native OLED.

В ноутбуке доступны модули беспроводной связи Wi-Fi 6E (802.11ax) и Bluetooth 5.2. Дополнительно доступны различные проводные интерфейсы: два порта Thunderbolt 4 в виде разъемов USB-C с поддержкой быстрой зарядки, выход HDMI 2.1, разъем USB 3.2 Gen 2 Type-A и аудиоразъем 3,5 мм.

Также ноутбук оснащен ИК-камерой Full HD с поддержкой визуальных эффектов и технологией устранения шумов из аудиосигнала на основе алгоритмов искусственного интеллекта. Поддерживается функция Windows Hello с распознаванием черт лица. Встроенная аудиосистема сертифицирована Harman Kardon, предлагает звуковые эффекты Dolby Atmos и интеллектуальный усилитель. Тачпад ASUS ErgoSense, на 9,5% больше по сравнению с ноутбуком прошлого поколения (129 x 81 мм). Размеры ASUS Zenbook S 13 OLED составляют 296,2×216,3×10,9 мм, а вес – 1 кг.