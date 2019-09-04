300-Гц дисплеи в игровых ноутбуках — новый тренд. ASUS готовит несколько моделей с такими экранами

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Вслед за Acer компания ASUS подготовила сразу несколько игровых ноутбуков, дисплеи которых обладают частотой обновления 300 Гц. Как отмечает производитель, более высокая частота позволяет снизить задержки. В таком случае время отрисовки кадра составляет 3,3 мс, что почти соответствует времени отклика самих пикселей матрицы.

Такая высокоскоростная панель впервые будет использоваться в обновлённом 17-дюймовом игровом ноутбуке ROG Zephyrus S GX701. Он также получит высокопроизводительную графическую подсистему на базе видеокарты NVIDIA GeForce RTX 2080. Версия с новой панелью с частотой обновления 300 Гц появится на рынке в октябре. Ещё несколько подобным образом оборудованных моделей ноутбуков серии ROG поступят в продажу в уже 2020 году. На выставке демонстрировались прототипы таких устройств: 15-дюймовый GX502, а также 15- и 17-дюймовая версии Strix SCAR III.

ASUS пока не уточняет, на каком уровне будут установлены цены на ноутбуки с подобными дисплеями, обеспечивающими частоту обновления 300 Гц.

Источник: Engadget