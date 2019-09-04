Забудьте про 240 Гц: Новый геймерский ноутбук Acer Predator Triton 500 оснащается экраном с частотой обновления 300 Гц

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)





На сегодняшней презентации в рамках IFA 2019 компания Acer также представила обновленную версию геймерского ноутбука Predator Triton 500 и модель начального уровня Predator Triton 300.

Напомним, Predator Triton 500 — это тонкий и легкий игровой ноутбук, созданный в рамках программы Max-Q Design. С этим видным современным ноутбуком вы уже могли познакомиться в нашем обзоре. Единственное, чем новый Predator Triton 500 отличается от старого — это экран. Здесь установлена 15,6-дюймовая ЖК-панель Full HD с частотой обновления 300 Гц и временем отклика 3 мс (GtG). Да, пока производители смартфонов гонятся за количеством модулей и мегапикселей в камерах, производители ПК решили устроить гонку за герцами в экранах. Никаких дополнительных отличий от оригинальной модели нет.

Что касается модели Predator Triton 300, которая является входным билетом в мир мобильных игровых ПК Acer, она выглядит как слегка растолстевшая модель Triton 500. Толщина корпуса (только каркас сделан из алюминиевого сплава) Triton 300 составляет менее 20 мм, а весит ноутбук 2,3 кг. Для сравнения, Triton 500 имеет толщину 17,9 мм при массе 2,1 кг.

По дизайну Triton 300 полностью повторяет старшие модели Triton 500 и Triton 700 с их отличительной полноцветой светодиодной подсветкой по зонам, клавишами Turbo и Predator Sense, а также вогнутыми клавишами WASD и клавишами со стрелками.

В максимальной конфигурации Acer Predator Triton 300 оснащается процессором Intel Core i7 девятого поколения (конкретная модель не указывается), дискретным адаптером NVIDIA GeForce GTX 1650 и 16 ГБ оперативной памяти DDR4-2666 (с возможностью расширения до 32 Гбайт). Дисплей — 15,6-дюймовая ЖК-панель с разрешением Full HD, частотой обновления 144 Гц и временем отклика 3 мс. Подсистема хранения представлена двумя SSD с интерфейсом PCIe объемом 1 ТБ с возможностью объединения в массив RAID 0 и жестким диском объемом до 2 ТБ.

В Triton 300 применяется фирменная система охлаждения CoolBoost с вентиляторами AeroBlade 3D четвертого поколения. Среди интерфейсных разъемов — один USB-C, три USB-A, HDMI 2.0, 3,5 мм, а также RJ-45, а также разъем для зарядки.

В продажу Acer Predator Triton 300 поступит в ноябре с рекомендованной ценой от 35 тысяч гривен, а обновленная версия Triton 500 появится в начале следующего года с ценой от 64 тыс. гривен.