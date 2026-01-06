Новости Устройства 06.01.2026 comment views icon

ASUS обновила Zenbook, Vivobook, ROG и ProArt: OLED, новые чипы и автономность до 33 часов

Вадим Карпусь

На выставке CES 2026 компания ASUS представила масштабное обновление ноутбуков серий Zenbook, Vivobook, ROG, ProArt и ExpertBook. Главные темы года — более широкое внедрение OLED-дисплеев, одновременная ставка на разных производителей чипов, а также активное развитие Copilot+ PC и локальных ИИ-нагрузок. ASUS прямо заявила, что в поколении ноутбуков 2026 года она использует все три платформы: Intel Core Ultra Series 3, AMD Ryzen AI 400 Series і Snapdragon X2.

Zenbook

Ноутбук ASUS Zenbook DUO 2026 (UX8407AA) получил два 14-дюймовых 3K OLED-дисплея Lumina Pro, полностью новый корпус из материала Ceraluminum, процессор Intel до Core Ultra X9 Series 3 и двойную батарею емкостью 99 Вт-ч. Система охлаждения теперь поддерживает TDP до 45 Вт благодаря двум вентиляторам и увеличенным воздушным каналам.

Zenbook A16 (UX3607OA) стал первым ноутбуком на Snapdragon X2 Elite Extreme с 18 ядрами и 80 TOPS ИИ-производительности. Он имеет 16-дюймовый 3K OLED дисплей, корпус Ceraluminum, вес 1,2 кг, полный набор портов и SD-картридер. ASUS заявляет о более 21 часа автономной работы.

Zenbook A14 (UX3407NA) весит менее 1 кг, использует чип Snapdragon X2 Elite (80 TOPS) и демонстрирует до 33 часов воспроизведения видео офлайн. Ранее утечка от ритейлеров указывала на разницу в €200 между A14 и A16.

Zenbook S14 и S16 получили тонкий корпус (1,1 см), OLED-дисплеи 3K 120 Гц с пиковой яркостью до 1100 нит. S14 работает на Intel Core Ultra 9 Series 3, а S16 — на AMD Ryzen AI 400 Series.

Vivobook

Новые ASUS Vivobook S14/S16 предлагают процессоры Intel Core Ultra Series 3 или AMD Ryzen AI 400 Series, а отдельные 16-дюймовые модели — еще и Snapdragon X2 Elite (до 80 TOPS).

В характеристиках отмечают батарею емкостью 70 Вт-ч, полный набор интерфейсов, большой тачпад с поддержкой жестов, OLED WUXGA или IPS 2.5K 144 Гц, Dolby Atmos. Толщина составляет 1,59 см, а вес — 1,35 кг. Функции безопасности представлены Windows Hello, Microsoft Pluton и биометрией голоса.

ROG Zephyrus

Ноутбуки ROG Zephyrus G14 и G16 перешли на новые процессоры Intel Core Ultra Series 3 с NPU производительностью до 50 TOPS. G14 поддерживает видеокарты до NVIDIA RTX 5080 Laptop, G16 — до RTX 5090 Laptop. ASUS повысила лимиты энергопотребления GPU: 130 Вт для G14 и 160 Вт для G16.

Новые Nebula HDR-дисплеи имеют яркость 1100 нит, охватывают 100% цветовой гаммы DCI-P3 и обеспечивают точность передачи цветов Delta E < 1. Обе модели получили полноразмерный SD-ридер, переработанную систему вентиляции и жидкий металл на CPU. Также готовится версия G14 с AMD Ryzen AI и Copilot+.

ROG Zephyrus Duo 16 сохранили в линейке. Обновленная модель имеет два 3K OLED дисплея с частотой 120 Гц, обеспечивающие отклик 0,2 мс и поддерживающие G-SYNC. Конфигурация может включать видеокарту до RTX 5090 Laptop.

ProArt

Ноутбук ProArt GoPro Edition (PX13) — это 13-дюймовый трансформер на Ryzen AI Max+ 395 (50 TOPS) с до 128 ГБ унифицированной памяти, OLED-дисплеем до 3K, весом 1,39 кг и отдельной кнопкой GoPro Hotkey. В комплекте предлагают 12 месяцев подписки GoPro Premium+ с безлимитным облачным хранилищем.

ProArt PZ14 — это отсоединяемый 14-дюймовый планшет весом 0,79 кг и толщиной 9 мм на Snapdragon X2 Elite (80 TOPS). Его OLED-дисплей Lumina Pro имеет Delta E <1, 1000 нит яркости, частоту обновления 144 Гц с поддержкой VRR, Pantone и DisplayHDR True Black.

ExpertBook

Бизнес-ноутбук ExpertBook Ultra весит 0,99 кг, имеет батарею емкостью 70 Вт-ч, процессоры Intel Core Ultra Series 3 с NPU производительностью до 50 TOPS и 3K HDR-дисплей с яркостью до 1400 нит.

Серии Expert P и Expert B охватывают ноутбуки и настольные компьютеры с процессорами AMD и Intel, имеют защиту MIL-STD-810H, поддерживают dual BIOS и корпоративные функции безопасности.

Цены ASUS объявит позже.

Источник: videocardz 1, 2, 3, 4, 5

