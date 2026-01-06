AMD представила процессоры Ryzen AI 400: большие частоты, поддержка более быстрой памяти и лучшие результаты в играх

Чипы серии Gorgon Point получили до 12 ядер Zen5 и до 24 потоков вычислений, видео RDNA 3.5, максимальную частоту до 5,2 ГГц, энергопотребление до 54 Вт и NPU на 60 TOPS.

Новые процессоры AMD Ryzen AI 400 для ноутбуков и компактных настольных систем получили TDP от 15 Вт до 54 Вт с возможностью настройки. Их строение сочетает в себе ядра процессоров Zen 5 и Zen 5c. Фактически конфигурация линейки очень похожа на предшественников Strix Point, и в большинстве случаев это обновление с небольшими улучшениями.

Для Ryzen AI 400 AMD заявляет тактовую частоту до 5,2 ГГц и до 36 МБ комбинированного кэша L2+L3. Поддержка памяти достигает 8533 MT/s в старших моделях, а младшие поддерживают до 8000 MT/s. Процессоры получили NPU на 60 TOPS, интегрированная графика масштабируется от Radeon 840M до Radeon 890M, достигая максимума в 16 CU и тактовой частоты GPU до 3,1 ГГц. По мнению VideoCardz, ускорение видеоядер является самым большим обновлением в этой серии.

Семейство насчитывает семь моделей, от Ryzen AI 9 HX 475 (12C/24T, 60 TOPS, Radeon 890M) и Ryzen AI 9 HX 470 (12C/24T, 55 TOPS, Radeon 890M) до Ryzen AI 5 430 (4C/8T, 50 TOPS, Radeon 840M). Из средних моделей можно выделить Ryzen AI 9 465 (10C/20T, 50 TOPS, Radeon 880M) и Ryzen AI 7 с Radeon 860M или 840M, соответственно.

AMD опубликовала слайды со сравнением производительности Ryzen AI 9 HX 470 и Ryzen AI 9 HX 470 и Intel Core Ultra 9 288V. В создании контента AMD заявляет о +71% среднего FPS в обычных программах. Для игр заявлен средний перевес FPS +12% при низких настройках в разрешении 1080p.

Результаты в играх составляют 105% (F1 25), 105% (Borderlands 3), 105% (Cyberpunk 2077), 114% (Sid Meier’s Civilization V), 116% (Monster Hunter Wilds), 119% (Black Myth Wukong) и 119% (Counter-Strike 2). Системы на базе Ryzen AI 400 ожидаются в первом квартале 2026 года, партнерами AMD станут Acer, ASUS, HP и Lenovo.