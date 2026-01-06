Qualcomm представила Snapdragon X2 Plus: 10-ядерный конкурент Core Ultra 7 265U

Qualcomm представила на выставке CES 2026 линейку процессоров Snapdragon X2 Plus. Новые чипы разместились ступенькой ниже флагманских Snapdragon X2 Elite и ориентированы на тонкие ноутбуки с Windows, которым не нужна максимальная производительность, но важны энергоэффективность и компактность.

На данный момент доля Qualcomm на рынке ноутбуков остается минимальной, а проблемы совместимости программ до сих пор полностью не исчезли. Именно серия X2 должна стать шагом к их решению. В серию Snapdragon X2 Plus входят две системы-на-чипе:

Snapdragon X2 Plus X2P-42-100 с 6 ядрами

Snapdragon X2 Plus X2P-64-100 с 10 ядрами

Оба процессора построены на 3-м поколении архитектуры CPU Oryon и оснащены NPU Hexagon с производительностью 80 TOPS, который ориентирован на локальные задачи ИИ.

10-ядерная версия использует конфигурацию ядер 6 Prime + 4 Performance, тогда как 6-ядерная модель состоит исключительно из Prime-ядер. Максимальная частота Prime-ядер достигает 4,04 ГГц.

За обработку графики отвечает интегрированный GPU Adreno X2-45. У 10-ядерного чипа его частота достигает 1,7 ГГц, у 6-ядерного — 0,9 ГГц. Заявлена поддержка DirectX 12.2 Ultimate, Vulkan 1.4 и OpenCL 3.0, что важно для современных Windows-приложений и графических движков.

Платформа поддерживает до 128 ГБ оперативной памяти LPDDR5x-9523 со 128-битной шиной и пропускной способностью 152 ГБ/с. Среди коммуникаций заявлены Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, а также опциональный 5G-модем. Предусмотрена поддержка до трех портов USB-C и одновременный вывод изображения на три дисплея 4K с частотой 144 Гц.

По данным Qualcomm, Snapdragon X2 Plus обеспечивает до 35% прироста однопоточной производительности по сравнению с предыдущим Snapdragon X Plus. В многопоточных задачах прирост составляет до 17% для 10-ядерной версии и до 10% для 6-ядерной по результатам Geekbench 6.5.

Графическая производительность, по внутренним тестам 3DMark Steel Nomad Light, выросла до 29% у 10-ядерной модели и до 39% у 6-ядерной. Производительность NPU, по словам компании, увеличилась на 78% по сравнению с предыдущим поколением.

Qualcomm также сравнивает 10-ядерный X2 Plus с процессором Intel Core Ultra 7 265U, в частности по показателям производительности при одинаковом энергопотреблении и пиковых нагрузках. Впрочем, эти цифры нуждаются в подтверждении независимыми тестами.

Появление ноутбуков на Snapdragon X2 Plus ожидается в первой половине 2026 года. Демонстрационные системы на CES 2026 станут первым публичным знакомством с тем, как эти процессоры ведут себя в реальных устройствах.

Источник: videocardz