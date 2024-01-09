ASUS показала на CES 2024 новые ноутбуки ROG: чипы AMD Ryzen 9 8940H и Intel Core i9 14900HX и видеокарты к RTX 4090

Во время проведения выставки CES 2024 компания ASUS анонсировала новые игровые ноутбуки в рамках своего бренда Republic of Gamers (ROG).

ROG Zephyrus G14 и G16

Новые ноутбуки ASUS ROG Zephyrus G14 и G16 – это легкие и компактные системы, выполненные в алюминиевых корпусах. G14 имеет толщину 1,59 см и весит 1,5 кг, а G16 толщиной 1,49 см весит 1,85 кг. На корпусе этих ноутбуков размещена фирменная светодиодная панель Slash Lighting, которая расширяет возможности персонализации. Обновленные G14 и G16 стали первыми ноутбуками с OLED-панелями ROG Nebula Display. Модель Zephyrus G14 может похвастаться панелью с разрешением 3K (частота обновления 120 Гц), а Zephyrus G16 – 2,5K (частота обновления 240 Гц), соотношением сторон 16:10, сертификацией VESA DisplayHDR True Black 500 и коэффициентом контрастности 1 000 000:1. Технологии Hi-Res Audio и Dolby Atmos улучшают качество звука.

Ноутбук Zephyrus G14 оснащен процессором AMD до Ryzen 9 8940H. В то же время в Zephyrus G16 используется процессор Intel до Core Ultra 9 185H. Обе модели оснащены видеокартами NVIDIA GeForce RTX.

ROG Strix SCAR 16 и SCAR 18

Ноутбуки ASUS ROG Strix SCAR 16 и SCAR 18 оснащены процессорами Intel Core i9 14900HX и видеокартами NVIDIA GeForce RTX 4090 для ноутбуков. Система охлаждения подразумевает использование жидкого металла Conductonaut Extreme на центральном и графическом процессорах и трех вентиляторов. Дисплеи ROG Nebula HDR, изготовленные по технологии Mini LED, обладают разрешением 2,5K (2560×1600) и частотой обновления 240 Гц, а соотношение площади экрана к площади панели достигает 90%.

SCAR 18 – первый ноутбук серии ROG, в котором используется 18-дюймовый дисплей Mini LED. Звук обеспечивает аудиосистема Dolby Atmos с четырьмя динамиками. Эти ноутбуки оснащены адаптированной для игр клавиатурой, интерфейсом Thunderbolt 4, сетевым портом 2,5 Гбит/с, модулем Wi-Fi 6E и аккумулятором емкостью 90 Вт•ч с возможностью зарядки через USB-C с мощностью до 100 Вт.

ROG Strix G16 и G18

Ноутбуки ASUS ROG Strix G16 и G18 предлагают процессор до Intel Core i9 14900HX и видеокарту до NVIDIA GeForce RTX 4080 для ноутбуков. Система охлаждения использует жидкий металл Conductonaut Extreme на центральном процессоре, три вентилятора и вентиляционные отверстия по всему периметру. Новинки имеют 16- и 18-дюймовые дисплеи ROG Nebula с разрешением 2,5K (2560×1600 пикселей), частотой обновления 240 Гц и поддержкой технологии Dolby Vision HDR.

Устройства получили широкий тачпад, большие клавиши со стрелками, порт Thunderbolt 4, клавиатуру с индивидуальной RGB-подсветкой клавиш, гигабитный сетевой порт, модуль Wi-Fi 6E и аккумулятор емкостью 90 Вт•ч с возможностью зарядки через порт USB-C (100 Вт ). Версия Volt Green имеет металлический корпус с логотипом ROG с RGB-подсветкой и новым дизайном ROG Slash, а Eclipse Gray – металлический корпус с низкопрофильным рисунком ROG Slash.

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Цены и сроки начала продаж новых ноутбуков ASUS ROG пока не сообщаются.