ASUS показала обновлённый ноутбук ZenBook S13 с «самыми тонкими в мире» рамками дисплея

Компания ASUS привезла на выставку CES 2019 обновлённую линейку ноутбуков. Помимо StudioBook S для требовательных профессиональных пользователей также были созданы новые компактные решения серии ZenBook.

Новый ноутбук ZenBook S13 получил 13,9-дюймовый IPS дисплей с LED подсветкой и очень тонкими боковыми рамками. Их толщина составляет всего 2,5 мм, и ASUS называет их «самыми тонкими в мире». Но для достижения таких минимальных рамок пришлось пойти на некоторые компромиссы. Например, в этой модели не используются панели с разрешением 4K (хотя они предлагались в предыдущих вариантах ZenBook), а веб-камера размещена в своеобразном наросте на крышке дисплея. Ноутбук имеет толщину 12,9 мм и массу 2,5 фунта (около 1,13 кг). Конфигурация ASUS ZenBook S13 может включать процессор Intel Core i5-8265U или Core i7-8565U, до 16 ГБ оперативной памяти, опциональную дискретную видеокарту NVIDIA GeForce M150. Аппарат несёт на борту два порта USB 3.1 Type-C и один полно размерный разъём USB 3.1.

ASUS также показала новую модель ZenBook 14, которая, вероятно, будет более доступной по сравнению с ZenBook S13. В данном случае предлагаются 14-дюймовый дисплей с Full HD разрешением, процессор Intel Core i3-8145U, 4 или 8 ГБ оперативной памяти и твердотельный накопитель ёмкостью 256 или 512 ГБ. Цены и сроки начала продаж обеих новинок пока не уточняются.

Источник: Engadget