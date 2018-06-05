ASUS представила Project Precog – концептуальный портативный компьютер с двумя экранами, ИИ, но без клавиатуры

У ASUS всегда есть несколько сюрпризов для Computex, и в этом году компания не стала изменять своим традициям. В рамках основной презентации тайваньский производитель показал ноутбук Project Precog с двумя экранами, поддержкой искусственного интеллекта, но без физической клавиатуры и тачпада.

Концептуальное устройство чем-то напоминает Yoga Book от Lenovo с огромной сенсорной панелью вместо клавиатуры. К слову, Lenovo привезла на Computex уже второе поколение своего портативного компьютера.

Project Precog – настоящее гибридное устройство, две половинки которого вращаются на 360 градусов. Благодаря этому, его можно использовать в качестве планшета и ноутбука в обычном виде или в режиме «палатки» с двумя активными экранами. Кроме того, ноутбук можно развернуть и поставить таким образом, чтобы оба экрана образовали один общий либо два отдельных монитора. Остаётся подключить к нему внешнюю клавиатуру, мышь, и устройство превращается в ПК. Именно последний сценарий был продемонстрирован компанией ASUS на презентации.

Как заявляет производитель, ноутбук оснащён аппаратной поддержкой искусственного интеллекта. То есть ИИ может быть задействован для адаптации устройства в зависимости от определённых действий пользователя. К примеру, система самостоятельно определяет моменты, на каком экране и когда необходимо задействовать клавиатуру.

Интересно, что Project Precog для ASUS – не просто концепт, компания планирует начать коммерческий выпуск устройства уже в следующем году.

Источник: Engadget