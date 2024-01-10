ASUS представила легкие ноутбуки Vivobook и Zenbook с процессорами Intel и AMD

В дополнение к игровым ноутбукам серии ROG и трансформеру Zenbook Duo (2024) компания ASUS также продемонстрировала несколько новых ноутбуков, призванных удовлетворить разнообразные потребности пользователей.

ASUS Vivobook Pro 15 OLED

ASUS Vivobook Pro 15 OLED (N6506) может использоваться для творчества и игр благодаря мощным компонентам: процессору Intel Core 9 Ultra с интегрированным NPU, видеокарте NVIDIA GeForce RTX 4060 с графическим мультиплексором MUX Switch, 24 ГБ оперативной памяти DDR5 и твердотельному накопителю емкостью 2 ТБ. Дисплей ASUS Lumina OLED имеет разрешение 3К, соотношение сторон 16:9 и частоту обновления 120 Гц. Ноутбук оснащен модулем Wi-Fi 6E, разъемами Thunderbolt 4, USB-C и Type-A, видеовыходом HDMI 2.1.

ASUS Vivobook S

ASUS Vivobook S – это легкие ноутбуки. Модели ASUS Vivobook S 14/15/16 (S5406/S5506/S5606) оснащены процессорами Intel Core Ultra (TDP до 45 Вт), имеющими встроенный нейронный процессор (NPU). В то же время, устройства ASUS Vivobook S 14/15/16 OLED (M5406/M5506/M5606) созданы на базе процессоров AMD серии Ryzen 8040 с графикой AMD RDNA 3 (TDP до 45 Вт), имеющих встроенный модуль Ryzen AI. Все ноутбуки серии ASUS Vivobook S дополнены специальной клавишей Copilot.

Новинки оснащены OLED-дисплеями ASUS Lumina с разрешением до 3,2K (S5606/M5606), частотой обновления 120 Гц, 100% охватом пространства DCI-P3 и сертификацией DisplayHDR True Black 600. Клавиатура ASUS ErgoSense имеет увеличенный тачпад ErgoSense. Устройства оснащены шарниром, раскрывающим экран на угол до 180°, инфракрасной камерой с механической шторкой, аккумуляторами с поддержкой быстрой зарядки.

ASUS Zenbook 14 OLED

Ультрапортативные ноутбуки Zenbook 14 OLED оснащаются процессорами Intel Core Ultra 9 с графикой Intel Arc или чипами AMD Ryzen серии 8040 с графикой AMD RDNA 3 в зависимости от версии. Zenbook 14 OLED весит 1,2 кг и имеет толщину 14,9 мм. При этом ноутбуки обладают аккумулятором емкостью 75 Вт-ч и немалым перечнем интерфейсов, в том числе двумя Thunderbolt 4 (UX3405) или USB4 (UM3406), USB 3.2 Gen 1 Type-A, HDMI 2.1 и 3,5-мм аудиоразъемом. 3K-дисплей ASUS Lumina OLED поддерживает частоту обновления 120 Гц. Пользователям доступна ИК-камера с разрешением Full HD и механической шторкой, а также новая клавиатура ASUS ErgoSense с большим тачпадом.