ASUS показала на CES 2024 нові ноутбуки ROG: чипи AMD Ryzen 9 8940H та Intel Core i9 14900HX і відеокарти до RTX 4090

Під час проведення виставки CES 2024 компанія ASUS анонсувала нові ігрові ноутбуки в рамках свого бренду Republic of Gamers (ROG).

ROG Zephyrus G14 і G16

Нові ноутбуки ROG Zephyrus G14 і G16 – це легкі та компактні системи, виконані в алюмінієвих корпусах. G14 має товщину 1,59 см і важить 1,5 кг, а G16 завтовшки 1,49 см та важить 1,85 кг. На корпусі цих ноутбуків розміщено фірмову світлодіодну панель Slash Lighting, яка розширює можливості персоналізації. Оновлені G14 і G16 також стали першими ноутбуками з OLED-панелями ROG Nebula Display. Модель Zephyrus G14 може похвалитися панеллю з роздільною здатністю 3K (частота оновлення 120 Гц), а Zephyrus G16 – 2,5K (частота оновлення 240 Гц), співвідношенням сторін 16:10, сертифікацією VESA DisplayHDR True Black 500 і коефіцієнтом контрастності 1 000 000:1. Технології Hi-Res Audio й Dolby Atmos покращують якість звуку.

Ноутбук Zephyrus G14 оснащений процесором AMD до Ryzen 9 8940H. Водночас в Zephyrus G16 використовується процесор Intel до Core Ultra 9 185H. Обидві моделі оснащені відеокартами NVIDIA GeForce RTX.

ROG Strix SCAR 16 і SCAR 18

Ноутбуки ROG Strix SCAR 16 і SCAR 18 оснащені процесорами Intel Core i9 14900HX і відеокартами NVIDIA GeForce RTX 4090 для ноутбуків. Система охолодження передбачає використання рідкого металу Conductonaut Extreme на центральному й графічному процесорах та трьох вентиляторів. Дисплеї ROG Nebula HDR, виготовлені за технологією Mini LED, мають роздільну здатність 2,5K (2560×1600) і частоту оновлення 240 Гц, а співвідношення площі екрана до площі панелі досягає 90%.

SCAR 18 – це перший ноутбук серії ROG, у якому використовується 18-дюймовий дисплей Mini LED. Звук забезпечує аудіосистема Dolby Atmos з чотирма динаміками. Ці ноутбуки також оснащені адаптованою для ігор клавіатурою, інтерфейсом Thunderbolt 4, мережевим портом 2,5 Гбіт/с, модулем Wi-Fi 6E й акумулятором місткістю 90 Вт·год із можливістю заряджання через USB-C з потужністю до 100 Вт.

ROG Strix G16 і G18

Ноутбуки ROG Strix G16 і G18 пропонують процесор Intel до Core i9 14900HX та відеокарту NVIDIA до GeForce RTX 4080 для ноутбуків. Система охолодження використовує рідкий метал Conductonaut Extreme на центральному процесорі, три вентилятори і вентиляційні отвори по всьому периметру. Новинки мають 16- й 18-дюймові дисплеї ROG Nebula з роздільною здатністю 2,5K (2560×1600 пікселів), частотою оновлення 240 Гц і підтримкою технології Dolby Vision HDR.

Пристрої також отримали широкий тачпад, великі клавіші зі стрілками, порт Thunderbolt 4, клавіатуру з індивідуальним RGB-підсвічуванням клавіш, гігабітний мережевий порт, модуль Wi-Fi 6E і акумулятор місткості 90 Вт·год з можливістю заряджання через порт USB-C (100 Вт). Версія Volt Green має металевий корпус із логотипом ROG із RGB-підсвічуванням і новим дизайном ROG Slash, а Eclipse Gray – металевий корпус із низькопрофільним малюнком ROG Slash.

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Ціни та строки початку продажів нових ноутбуків ASUS ROG поки що не повідомляються.