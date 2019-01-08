ASUS создала ноутбук StudioBook S для требовательных профессионалов, призванный составить конкуренцию MacBook Pro
Компания ASUS подготовила к выпуску производительный и стильный ноутбук StudioBook S, который призван составить конкуренцию MacBook Pro и ориентирован на пользователей, предпочитающих ОС Windows.
Ноутбук ASUS StudioBook S оснащён 17-дюймовым дисплеем с соотношением сторон 16:10 (1920×1200 точек). При этом дисплей изначально откалиброван в заводских условиях и обеспечивает охват 97% цветового пространства DCI-P3. Отмечается, что 17-дюймовый ноутбук получился достаточно компактным и может поместиться в сумках, предназначенных для 15-дюймовых моделей.
Новинка несёт на борту 6-ядерный процессор Intel Xeon E-2176M и профессиональную видеокарту NVIDIA Quadro P3200. Также сообщается о наличии 64 ГБ оперативной памяти и встроенного хранилища на базе PCIe SSD ёмкостью 4 ТБ. Встроенная система охлаждения на базе пяти тепловых трубок и двух вентиляторов обеспечивает эффективный и тихий теплоотвод. В режиме максимальной производительности уровень издаваемого шума не превышает 35 дБ. Имеются встроенный модуль беспроводной связи Wi-Fi 6, различные интерфейсы подключения, но для проводного сетевого подключения необходимо использовать комплектный адаптер USB-Ethernet. Тачпад содержит интегрированный цифровой блок.
Ноутбук ASUS StudioBook S поступит в продажу в конце первого квартала 2019 года, но его ориентировочная цена пока не сообщается.
Источник: The Verge