Asus и MSI предлагают удобные механизмы извлечения видеокарт из материнских плат

Снять видеокарту от материнской платы бывает сложно. Asus и MSI внедрили новые, более удобные механизмы для этого.

Чтобы вдруг ничего не сломать, лучше придерживать слот, отжать держатель и осторожно достать иногда очень массивный графический акселератор. Производители материнских плат наконец-то смогли облегчить этот процесс. Механизмы снятия видеокарты заменен кнопкой или же вообще отсутствует.

Для последней серии чипсетов AMD 800 ASUS представляет функцию разблокировки PCIe Q-Release Slim GPU вообще не предусматривает какого-то механизма, который нужно нажимать. Он встроен в сам слот и не высвобождает видеокарту, если ее тянуть из центра или с правой стороны. Однако, если карту извлекать сбоку панели разъемов, механизм Q-Release легко ее высвободит.

MSI демонстрирует другой механизм извлечения видеокарты. Материнские платы для процессоров Intel Arrow Lake-S будут иметь механизм разблокировки с кнопкой, но немного более удобной. Он называется EZ PCIe Release и был представлен на плате Z890 MPG EDGE. Другие компании, вероятно, последуют этому примеру. Ожидаются подобные механизмы на платах Gigabyte AORUS, Biostar VALKYRIE и ASRock Taichi.

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Также материнские платы MSI с чипсетами AMD 800-й серии получили специальный 8-контактный разъем питания в нижней части, который может передавать мощность до 150 Вт на видеокарту.

Вместе с разъемом PCIe мощность может составлять до 225 Вт без дополнительных кабелей от блока питания. В MSI говорят, что разъем разработан специально для будущих видеокарт нового поколения.

Источник: VideoCardz

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