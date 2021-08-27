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Ровно месяц назад ряд авторитетных изданий, включая Reuters, Süddeutsche Zeitung и Handelsblatt, рассказал о новой стратегии автопроизводителя Audi по переходу на электромобили. Теперь руководство немецкой компании официально подтвердило вышедшую ранее информацию и рассказало больше подробностей программы.

В течение последних 50 лет немецкий автобренд использовал стратегию «Vorsprung durch Technik» («Превосходство благодаря технологиям»), именно поэтому для новой программы выбрали название «Vorsprung 2030» («Превосходство 2030»).

В ее рамках компания обязуется с 2026 года выпускать новые модели исключительно на полностью электрической основе. При этом для существующих линеек будет предусмотрен весьма постепенный отказ от двигаталей внутреннего сгорания — последний ДВС компания планирует выпустить в 2033 году.

На протяжении последующих 12 лет Audi будет постепенно снижать объемы производства моделей на основе бензиновых/дизельных двигателей, но даже после полного прекращения производства продолжит проводить сервисное обслуживание таких автомобилей.

Согласно полученной ранее информации, последним ДВС-автомобилем бренда станет следующее поколение крупноразмерного кроссовера Audi Q8, которое представят в 2026 году. Линейки седанов A и кроссоверов Q будут постепенно переводиться на электрическую платформу во время планового обновления до следующего поколения.

Источник: Audi