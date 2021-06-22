Reuters: Audi представит свой последний ДВС-автомобиль в 2026 году (это будет новый Audi Q8) и полностью перейдет на электромобили к 2032 году





Сразу несколько СМИ, включая Reuters, Süddeutsche Zeitung и Handelsblatt, со ссылкой на информацию от руководства немецкого автопроизводителя рассказали о планах Audi полностью отказаться от анонса новых ДВС-автомобилей. Согласно полученной информации, последним ДВС-автомобилем бренда станет следующее поколение крупноразмерного кроссовера Audi Q8, которое представят в 2026 году.

Электрокросскупе Audi e-tron Sportback

После этой даты какое-то время немцы продолжат продавать ДВС-модели, но следующего поколения у них уже не будет и после окончания жизненного цикла эти автомобили постепенно уйдут с рынка. От самого компактного Audi A1 немцы скорее всего откажутся полностью, так как в рамках концерна VAG у нее слишком много более удачных конкурентов в лице моделей VW Polo, Seat Ibiza и Skoda Fabia.

В тоже время линейки седанов A3, A4, A5 и A6 останутся в портфолио автопроизводителя, но будут переведены на электрическую платформу во время планового обновления до следующего поколения (в качестве примера реализации такого проекта можно вспомнить Audi e-tron GT).

Электроседан Audi e-tron GT

Также на электрические рельсы будут переведены все кроссоверы Audi серии Q, более того, этот процесс уже идет — достаточно вспомнить существующие модели Audi e-tron / Audi e-tron Sportback и Audi Q4 e-tron / Q4 Sportback e-tron, а также грядущий в 2022 году Audi Q6 e-tron / Q6 Sportback e-tron. Постепенно приставку «e-tron» получат все модели, включая «последний ДВС» Audi Q8 E-Tron.

Электрокроссоверы Audi Q4 e-tron и Q4 Sportback e-tron

Интересно, что немцы не собираются размениваться на подключаемые и мягкие гибриды и будут превращать ДВС-модели сразу в батарейные электромобили, без промежуточных «гибридных» шагов.

В Audi также не планируют тратить средства на разработку новых двигателей внутреннего сгорания — их будут обновлять для соответствия новым нормам вредных выбросов, но в целом на этой ветви развития двигателей поставлен крест.

Источник: Motor1