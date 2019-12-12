51-летний украинец попытался утаить в штанах партию iPhone 11 Pro на $30 тыс. Но киевских пограничников не проведешь

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Весьма занятную историю на днях рассказала на своей страничке в Facebook пограничная служба Украины — она о незадачливом контрабандисте, который пытался тайком провезти через границу немаленькую партию новеньких смартфонов iPhone 11 Pro, спрятав устройства в… своих штанах. И тут сразу на ум приходится известная пословица, что шила в мешке не утаишь. Что примечательно в этой новой истории старого жанра, так это возраст гражданина Украины, ввязавшегося в эту «аферу века» — 51 год.

Скрытые товары удалось обнаружить благодаря взаимодействию пограничников ОКПП «Київ», которые работали по наводке оперативно-розыскного подразделения, и сотрудников Управления противодействия таможенным правонарушениям, а также международного взаимодействия.

Герой истории прибыл в Киев рейсом из Дубая. Всего под одеждой украинца нашли 26 устройств, которые тот закрепил с помощью ремня. Все iPhone, ввезенные сверх разрешенного лимита (до 1000 евро в аэропортах), у нарушителя изъяли.

По предварительным оценкам, стоимость партии — $30 000.

Напомним, только вчера мы писали, что теперь конфискованные таможенниками товары будут продавать через систему электронных торгов «ProZorro.Продажи».

Источник: Пограничная служба Украины Facebook