Находка на 1,8 млн грн. Таможенники обнаружили в Борисполе три «случайно забытых» чемодана с техникой Apple

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Киевская таможенная служба рассказала очередную забавную историю, связанную с контрабандой продукции Apple. По прибытию одного из авиарейсов из ОАЕ в аэропорт «Борисполь» таможенники обнаружили в зоне выдачи багажа три «случайно забытых» дорожных чемодана. В итоге выяснилось, что они до отвязки набиты гаджетами Apple.

При обыске таможенниками было обнаружено 113 смартфонов iPhone и 71 комплект наушников Apple Air Pods Pro. Общая оценочная стоимость изъятого товара — 1,8 млн грн.

Личность владельцев чемоданов удалось установить по соответствующим биркам. На тот момент они уже покинули аэропорт. Примечательно, что о случайно забытом багаже они вспомнили только спустя несколько недель со дня прилета. И само собой, задекларировать продукцию, провозившуюся в этих чемоданах они тоже забыли.

Когда пассажиры обратились в камеру хранения, чтобы получить свои чемоданы, таможенники составили протоколы о нарушении таможенных правил. Основание для протокола — ст. 472 Таможенного кодекса Украины (недекларирование товаров, которые перемещаются через таможенную границу). То есть, владельцев чемоданов подозревают в контрабанде, телефоны и наушники изъяли до решения суда.

Источник: Facebook Киевская таможня Госпогранслужбы