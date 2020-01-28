Avast отслеживает и продаёт данные пользователей крупнейшим компаниям





Популярный антивирус Avast продаёт данные пользователей таким крупным компаниям, как Google, Home Depot, Microsoft и Pepsi. Об этом говорится в совместном расследовании изданий Motherboard и PCMag. Согласно публикации, разработчик антивирусного программного обеспечения собирал данные пользователей и передавал их своей дочерней компании Jumpshot, которая затем продавала их третьим лицам, иногда за миллионы долларов. Avast утверждает, что пользователи соглашались с тем, чтобы антивирус получал доступ к их данным, хотя расследование показало, что многие об этом даже не догадывались.

Эти данные включали всё, что пользователи делают в интернете, начиная от поисковых запросов в Google, местоположения, истории посещения веб-страниц, активности в социальных сетях и заканчивая просмотром YouTube-роликов. Данные, предположительно, являются анонимными и не включают личную информацию, но эксперты опасаются, что при необходимости любого пользователя можно будет легко деанонимизировать.

Одной из услуг компании Jumpshot является «All Clicks Feed», которая отслеживает клики пользователей в браузерах. Motherboard и PCMag сообщают, что этой услугой воспользовалась нью-йоркская маркетинговая фирма Omnicom Media Group, которая в 2019 году заплатила Jumpshot более $2 млн за доступ к данным.

В списке клиентов есть множество известных компаний. Среди них – Expedia, Intuit, Keurig, Condé Nast, Sephora, Loreal и многие другие. Microsoft уже заявила, что не имеет никаких отношений с Jumpshot, Google пока не ответила на запросы Motherboard и PGMag.

Это не первый случай, когда Avast обвиняют в сборе пользовательских данных. Пару месяцев назад компания Mozilla заблокировала расширения Avast Online Security и SafePrice для браузера Firefox после того, как обнаружила, что они собирают больше данных, чем требуется для их работы.

Источник: Engadget и Vice