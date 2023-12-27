Новости Авто 27.12.2023 в 15:00 comment views icon

Автономные автомобили могут допустить на дороги Великобритании к 2026 году, — министр

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Юрій Орос

Автор новин

Автономные автомобили могут допустить на дороги Великобритании к 2026 году, — министр

Автономные (самоуправляемые) автомобили могут появиться на некоторых британских дорогах до 2026 года, заявил министр транспорта Марк Харпер.

Пока автомобили с технологией полного автономного вождения не разрешены на дорогах Британии, но правительственное законодательство об автоматических транспортных средствах (AV) проходит через парламент, а это значит, что правовая база для них должна быть создана до конца 2024 года, передает Reuters.

Вероятно, уже к 2026 году люди начнут видеть некоторые элементы в отношении автомобилей, обладающих способностью к полноценно самостоятельному вождению. Это будет постепенно… поэтому будут компании, которые будут развертывать ее для использования в определенных местах.

– Марк Харпер.

Критики технологии, которая была испытана в США, говорят, что автомобили могут привести к авариям, а в Калифорнии регуляторы приказали подразделению беспилотных автомобилей General Motors Cruise убрать свои машины с дорог штата после несчастного случая в октябре.

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Согласно закону, объявленному в ноябре, Британия планирует, что производители, а не владельцы беспилотных автомобилей, будут нести юридическую ответственность за любые аварии, и правительство заявило, что законопроект защитит пользователей и будет способствовать безопасности в аудиоиндустрии.

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