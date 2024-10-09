Авиакомпания из Австралии включила пассажирам фильм с «40-минутным показом гениталий» — говорят, это ошибка в системе

Рейс авиакомпании Qantas, следовавший из Сиднея в Японию, столкнулся с техническими проблемами — всем пассажирам во время полета внезапно начали транслировать один и тот же фильм. Все бы ничего, но лента имела рейтинг R и показывала «видео сексуального характера», тогда как пассажиры не имели возможности выключить экраны.

Как отмечает The Guardian, речь идет о фильме «Папуля» 2023 года с Дакотой Джонсон в главной роли. По сюжету ее персонажка едет в такси и рассказывает водителю (Шон Пенн) о своих сексуальных приключениях. Фильму перед премьерой присвоили рейтинг R за содержание «материалов сексуального характера» и «кратковременную наготу», однако один из пассажиров отметил, что он выглядел как «40-минутный показ грудей и гениталий».

«Бедные дети и их родители, вы бы слышали это тяжелое дыхание по всему самолету», — добавил он.

В авиакомпании отметили, что произошел сбой индивидуального выбора фильмов в системе, которая в конце концов выбрала «Папулю», как единственный вариант для всех.